Skador har hindrat Adam Boqvist från att slå igenom i NHL. Nu står masen inför en nyckelsäsong i Columbus Blue Jackets, där konkurrensen på backsidan har hårdnat – och där demoncoachen Mike Babcock nu tar plats i båset.

– Man har hört och läst mycket, men jag vill inte få några förutfattade meningar. Jag vill lära känna honom först, säger Boqvist till hockeysverige.se.

Hedemora må vara uppväxtorten, men det är Gävle som Adam Boqvist kallar hemma i Sverige. Trots att han själv aldrig hann etablera sig i Brynäs innan han flyttade över till Nordamerika flyttade Columbus Blue Jackets-backen och flickvännen in i ett hus i Gävle under sommaren. Inför den kommande säsongen är det också tillsammans med andra NHL-spelare från Gävle som han har varit på is.

– Vi är ett ganska stort gäng som tränar tillsammans med Ove Molin, berättar Boqvist och räknar upp profiler som bland andra Nicklas Bäckström, Jakob Silfverberg, Elias Lindholm, Jacob Markström och Calle Järnkrok vid sidan av storebror Jesper Boqvist.

Den nu 23-årige masen har hunnit göra fyra NHL-säsonger – två vardera för Chicago Blackhawks och Columbus Blue Jackets. Dessvärre har åren i NHL haft en gemensam nämnare, nämligen skador:

Den covidförkortade 2020/21-säsongen spelade han 35 av 56 matcher för Chicago.

2021/22 blev det 52 matcher för Columbus efter att han skickats dit i Seth Jones-trejden.

I fjol kom han till spel i 46 matcher under sitt andra år med Blue Jackets.

Det innebär att Boqvist totalt missat 87 matcher under de senaste tre åren.

– Jag har haft så otur med mina skador, suckar han. Jag har brutit foten, brutit handleden och haft hjärnskakning. Ljumskskador och sådant kan man göra något åt för att förebygga, men det här är svårare. Visst, det är klart att man kan bygga upp mer muskler, men det tar lite mer tid än bara en sommar, speciellt för mig för jag har lite svårare att bygga på mig.

Därför tackade Adam Boqvist nej till VM

Skadehistoriken var också anledningen till att han valde att tacka nej till VM-spel efter att Columbus missat slutspel i våras. Detta trots att Tre Kronors assisterande general manager Josef Boumedienne till vardags jobbar i Boqvists Columbus Blue Jackets.

– Såklart ville jag spela men samtidigt kände jag att jag behövde den här sommaren och verkligen träna för att kunna vara hel en hel säsong. Det är segt att vara skadad och missa 30 matcher. Så det var jag, fystränarna och vårt medical team som sa att det är bättre att träna och få en lång sommar. Hockey kommer jag att spela ändå, konstaterar Adam Boqvist.



– Har man lite småskavanker vill man inte att det ska bli något större, ta sig in till nästa säsong eller förstöra sommarträningen. Det är ändå i NHL vi spelar och därifrån man får pengarna. Man vill vara jäkligt försiktig med sådant. Samtidigt är det en barndomsdröm att vinna VM-guld med Tre Kronor och få komma till Kungsträdgården, lika mycket som det är en dröm att ta med Stanley Cup-bucklan till Hedemora (skratt).

Adam Boqvist bor i Gävle och tränar med flera Brynäs-profiler på somrarna. Foto: Bildbyrån/Tobias Sterner

Adam Boqvist gick som åttonde spelare i draften till Chicago 2018 efter en produktiv juniorkarriär. Produktionen har inte uteblivit i NHL, men inte heller nått de höjder som han själv skulle önska. Den offensivglade backen vet att det finns mer att hämta.

– När jag avslutade förra säsongen spelade jag 25-27 minuter per match. Det är så jag vill spela. Speciellt som offensiv back kommer man in i matchen mer då. Annars har man fått sitt när det varit boxplay eller när motståndarnas topplina är på isen, och det är ju då man vill vara ute för att komma in i det på ett annat sätt. För mig är det nästa steg att visa att jag är en pålitlig spelare fast jag är mer offensivt lagd, säger han och konstaterar att tiden för ett genombrott är här.

– När jag kom in i Chicago mitt första år pratade jag mycket med Duncan Keith. Han sa “det kommer att ta tid, förvänta dig inte att allt ska gå bra direkt”. Som offensiv back tar det tid. Nu är det min femte säsong så jag hoppas att jag kan ta ett rejält kliv nu.

Blev uppringd av Mike Babcock

Foto: Uffe Bodin

När han nu återvänder till Columbus inför säsongen 2023/24 kommer mycket att ha förändrats. Efter fjolårets misslyckande, då Blue Jackets slutade sist Metropolitan Division över 30 poäng från en slutspelsplats, valde general managern Jarmo Kekäläinen att sparka coachen Brad Larsen.

Överraskande nog valde Kekäläinen att plocka in kontroversielle demoncoachen Mike Babcock i hans ställe. Babcock, 60, som inte coachat i NHL sedan han fick sparken av Toronto Maple Leafs i november 2019. Det var efter det avskedandet som han kritiserades för sin behandling av vissa spelare. Svensken Johan Franzén, som hade Babcock i Detroit Red Wings, gick ut och kallade honom för en ”fruktansvärd människa” och en “mobbare” i en intervju med Expressen.

– Man har hört och läst mycket, men jag vill inte få några förutfattade meningar eftersom det ska vara min coach. Jag vill lära känna honom först och få en bild av hur han är som person och tränare, säger Adam Boqvist. Jag har hört från (Rasmus) Sandin att han bryr sig om personen som coach och det är ju det man vill som spelare. Man är ju bara människa.

Han har också haft lite kontakt med Babcock.

– Han ringde för en månad sedan. Tydligen ska vi bo i samma byggnad i Columbus så vi kommer nog stöta på varandra en del. Han frågade var jag bodde på somrarna, vem jag tränade med och hur jag tränade, förklarade hur campen skulle se ut.

Har han någon bild av dig som spelare?

– Vi pratade inte så mycket om det, men han sa att om jag ska spela powerplay måste jag träna hårt och lite sådär. Jag tror han har lite koll i alla fall.

Damon Severson spetsar till konkurrensen på Columbus högra backsida. Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Värvade Provorov och Severson

Det är inte bara i båset det skett förändringar. Jarmo Kekäläinen var även aggressiv på spelarmarknaden och plockade in två rutinerade backar i form av Ivan Provorov (Philadelphia Flyers) och Damon Severson (New Jersey Devils). Lägg därtill att fjolårets draftsexa David Jiricek finns att tillgå. Både Severson och Jiricek är liksom Boqvist högerfattade. Det innebär att Blue Jackets har sju rightbackar under kontrakt. Erik Gudbranson, Marcus Björk, Nick Blankenburg och Andrew Peeke är de övriga.

Med andra ord har konkurrensen om speltid blivit mördande hård.

– Det är många högerfattade backar och så brukar det inte vara i ett lag. Det kommer att bli lite speciellt, men man får bara ta det som det är och göra sitt bästa. Det är många dagar kvar till första matchen så mycket kan hända, en trejd eller vad det är må vara. Man sitter aldrig säkert, säger Boqvist.

Ny i laget blir även drafttrean Adam Fantilli som hamnade i Columbus när Anaheim Ducks lite överraskande plockade Leo Carlsson som tvåa efter Connor Bedard i årets NHL-draft.

– Är han center, frågar Boqvist och får ett jakande svar. Bra, vi behöver någon som kan vara förstacenter. Boone (Jenner) har varit grym och jobbar stenhårt och gör sina mål och poäng, men jag tror att mellan Johnny (Gaudreau) och “Patty” (Laine) måste man ha någon som kan lira. Förhoppningsvis kan det bli bra i nom några år. Det är svårt att veta hur snabbt han kan ställa om från college- till NHL-hockey.

