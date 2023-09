Backen Michael Del Zotto hänger upp skridskorna. 33-åringen har spelat över 700 matcher i NHL, men väljer nu att lägga ned elitkarriären.

Michael Del Zotto kom in i ligan 09/10 och har sedan dess varit ett fast inslag i NHL. Backen draftades som nummer 20 av New York Rangers, och det var också där som NHL-karriären tog fart.

Sedan debutsäsongen har det blivit spel i åtta olika NHL-klubbar, 763 matcher och 262 poäng.

Under den senaste säsongen spelade han dock idel i AHL, och nu kommer också beskedet att karriären är över.

After 736 NHL games, Michael Del Zotto announces his retirement on Instagram pic.twitter.com/oWoSRM3mqy