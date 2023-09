Liam Kirk var klar för Mora inför säsongen 21/22. En dundersuccé på VM gjorde dock att engelsmannen skrev NHL-kontrakt med Arizona Coyotes istället. Men nu ser forwarden ut att återigen finnas på marknaden.

Efter en kort, men stark, sejour med Hanhals i Hockeyettan valde Mora att skriva kontrakt med Liam Kirk. Engelsmannens succé i VM, med sju mål på sju matcher, förstörde dock den planen.

Istället för spel i Hockeyallsvenskan valde forwarden att skriva NHL-kontrakt med Arizona Coyotes. Där blev det första säsongen bara åtta matcher och tre poäng.

Under den senaste säsongen var 23-åringen utlånad till Jukurit i Liiga, där han stod för 19 poäng på 25 matcher. Nu har Arizona också valt att sätta britten på “unconditional waivers”, med syfte att bryta samarbetet.

Per source, the Coyotes have placed F Liam Kirk on unconditional waivers. It was a good story while it lasted but Kirk's time in AZ is over.