Under försäsongen har Kalle Kossila fortsatt haft problem med skador, men när Växjö nu förbereder sig för ett nytt CHL-möte kommer positiva besked kring centern.

– Jag hoppas och tror att han spelar, säger tränaren Jörgen Jönsson till Smålandsposten.

När Kalle Kossila klev in i Växjö dröjde det till november innan han kunde debutera och sedan dess har den finske centerns otur fortsatt. Efter fina starten med nästan en poäng per match bröt han sedan handen i semifinalen av slutspelet och därefter har han under sommaren kämpat med ytterligare en skada.

Nu verkar det däremot klart att 30-åringen intar isen för första gången denna säsong när Växjö ställs mot danska Aalborg i Champions Hockey League på fredag.

– Kalle tränar för fullt och jag hoppas och tror att han spelar, säger tränaren Jörgen Jönsson till Smålandsposten som även menar att Kalle Kossila kommer kliva direkt in i en förstakedja med Manuel Ågren och Marcus Sylvegård.

”Stjerna” utanför

Däremot finns Ludvig Nilsson kvar på skadelistan tillsammans med Victor Stjernborg som tog emot en smäll i senaste CHL-mötet, mot Stavanger.

– ”Stjerna” är borta på grund av flera faktorer och de behöver lite tid för att läka ihop. Jag ska inte säga vad det rör sig om men han har multipla skador. Inte i huvudet, men han har andra skavanker också som han behöver ta hand om, säger Jörgen Jönsson till tidningen.