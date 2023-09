ANNONS

Jesper Bratt bettade på sig själv – och vann. Hans tålamod utmynnade i ett åttaårskontrakt värt nästan 700 miljoner kronor i somras. För hockeysverige.se berättar New Jersey Devils-forwarden om den långa vägen fram till det nya monsteravtalet – och presenten som lillebrorsan fick efter att kontraktet var påskrivet.

– Han blev jätteglad, berättar Bratt.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det pratades om tuffa förhandlingar och en del oenigheter längs vägen. Men när allt var sagt och gjort fanns det bara vinnare i uppgörelsen mellan Jesper Bratt och New Jersey Devils.

Den 15 juni enades parterna om ett åttaårskontrakt värt 63 miljoner dollar, närmare 700 miljoner svenska kronor.

– Jätteroligt! Jag ringde såklart mamma och pappa direkt. Alla blev jätteglada för alla vet att det är i Jersey jag vill vara. Jag går in i sjunde säsongen där och känner mig väldigt hemma där. De är också jättepositiva till det, och framför allt att jag får vara med på den här resan som förhoppningsvis leder till en Stanley Cup framöver, säger 25-åringen till hockeysverige.se i samband med NHL Player Media Tour i Stockholm.

Redan förra sommaren diskuterades det att Bratt skulle skriva ett långtidskontrakt med Devils. Då kom han från en genombrottssäsong med 73 poäng på 76 matcher. Den gången hittade parterna inte gemensam mark att stå på, utan enades om ett ettårskontrakt värt 5,45 miljoner dollar.

– Då var det lite annorlunda. “Var det en slump att han hade en bra säsong?” Vi kände själva att det inte var det, utan det är något vi tränat och jobbat för så sjukt länge, men de kände inte det. Vi diskuterade åtta år, sex år och till slut kände vi att för båda parters skull skriver vi ett år och så får vi chansen igen att förhandla igen om ett år, förklarar han.

Jesper Bratt sköt 32 mål för New Jersey Devils i fjol: Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Jesper Bratt följde upp genombrottssäsongen med att skjuta personbästa 32 mål och gjorde 73 poäng igen. Att betta på sig själv visade sig vara lönsamt.

– Vi har känt att jag har mer potential och om vi är villiga att betta på oss själva kommer faktan att komma fram. Det var lite så det blev. Jag kände mig väldigt trygg med en ettårsdeal och var tydlig mot Devils med att jag inte var osäker på laget eller någonting. Det handlade om att göra vad som var bäst för vår förhandling och komma till en punkt av enighet kring ett långtidskontrakt.

Och det gjorde man.

Femte högsta lönetaksträffen bland svenskarna

Det nya kontraktet har en lönetaksträff på 7,875 miljoner dollar. Bara fyra svenskar har en högre snittlön i NHL kommande säsong – Erik Karlsson (11,5), Nicklas Bäckström (9,2), Mika Zibanejad och Filip Forsberg (båda 8,5).

– Jag kände mig väldigt lugn, säger Bratt om förhandlingarna. Vi hade kontakt under hela året. Sedan kom vi så nära slutspelet att vi sa att vi lägger det på is och tar upp det när sista matchen är spelad bara för att kunna foka på hockey. “Fitzy” (general managern Tom Fitzgerald) sa också att han inte vill ringa min agent när det är matcher. Efter säsongen hade vi ett jättebra möte och jag kände mig positiv till allt, och såklart var jag öppen med honom och sa att jag älskar vad vi har gjort i New Jersey och laget vi har. Jag berättade att jag absolut ville stanna kvar. Som tur var kände de samma sak.

Filip Bratt. Foto: Bildbyrån

Har du unnat dig något särskilt efter att du skrev kontraktet för att fira?

– Nej, faktiskt inte något speciellt. Jag har levt på som vanligt. Brorsan (Filip Bratt) skrev på ett kontrakt med Borås nyss och hade ingen bil, så jag hjälpte honom köpa en. Det var egentligen det. Jag försöker hjälpa mamma och pappa med vad jag kan, men inget till mig själv.

Vad kommer brorsan att köra för bil i Borås?

– Han fick en liten Merca som han får åka runt i. Han blev jätteglad. Han har jobbat hårt den här säsongen och den här sommaren och tagit steget till Borås och älskat det så här långt. Jag sitter bara och väntar på hans genombrott den här säsongen.

Det har pratats om att Devils satte taket för dig vid Jack Hughes lön (åtta miljoner dollar). Stämmer det?

– Det fanns absolut åsikter om det och det kan man hålla på att förhandla om i månader. Det var uppe på bordet, men jag fokuserade inte på det. Mitt mål var att få ett långt kontrakt med Devils och att jag skulle få stanna där. Förhoppningsvis är de lika nöjda som jag är.

Imponeras av Jack Hughes

Just Hughes, vald av Devils som första spelare i NHL-draften 2019, har växt ut till en superstjärna de senaste säsongerna. I fjol stod han för 43 mål och 99 poäng, villket gav honom tolfteplatsen i NHL:s poängliga. Jesper Bratt är oerhört imponerad av hans utveckling.

– Han har tagit extrema steg. Han kom in i början och försökte vara den killen han är i dag, men visste inte riktigt hur han skulle nå dit. Han var lite yngre och vissa tyckte att han var nonchalant och dryg, men jag tror mer det handlade om att han försökte axla den där rollen som han faktiskt har i dag. Han är en extremt driven ledare som blir sjukt känslomässig i matcherna. Det är extremt coolt och kul att vara runt en sådan kille och se honom växa år för år.

Jack Hughes har växt ut till en superstjärna i NHL. Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

För New Jersey Devils var säsongen 2022/23 en stor framgång. Efter fyra raka säsonger utan slutspel tog sig laget inte bara dit, man lyckades slå ut lokalrivalerna New York Rangers i första rundan innan man föll mot Carolina Hurricanes i andra rundan. Här fick det unga laget med sig massor med viktiga erfarenheter inför framtiden.

– Första serien var vår första slutspelsserie på många år. Det blir väldigt många känslor: “Shit, vad kul! Vi har inte gjort det här på länge, hur kommer hockeyn ändra sig nu?” De två första matcherna mot Rangers (förlust 1–5 två gånger om) var inte alls bra. Vi spelade inte alls vårt spel. Sedan började vi spela vår hockey och det var som att vinna Stanley Cup när vi vann game 7, säger Jesper Bratt.

Lite för mycket känslor, med facit i hand.

– Att gå från den känslomässiga berg- och dalbanan till att 30 timmar senare spela mot Carolina, en helt ny serie mot ett helt annat spelsystem och helt andra spelartyper… Det var nästan så att vi inte hade något att ge. Att börja om den serien var otroligt tufft och att spela mot ett lag som Carolina som har så mycket erfarenhet av det där gjorde det ännu tuffare. Där har vi fått den största lärdomen som vi kommer att ha nytta av i år. Vi måste skärpa till oss och se till att vi är redo om vi vunnit den första.

Känner du att ni är en Stanley Cup-utmanare?

– Absolut, jag tycker att vi har fått den respekten för att vi har förtjänat den. Under många år har man sagt att vi är ett bottenlag. Lite samma förra säsongen när alla gick och väntade på att dippen skulle komma. “De är för unga, de är för orutinerade för att spela på den nivån”. Men vi höll i det och spelade vår bästa hockey i slutet på säsongen. Det kommer vi att ta med oss in i nästa säsong. Det kommer att bli tuffare, för alla vet vilken nivå vi kan spela på, så nu är det upp till oss att svara på den utmaningen.

