Doug Wilson var general manager för San José Sharks i 19 år innan han förra säsongen klev av från sin roll. Nu stå det klart att 66-åringen kliver in i Pittsburgh Penguins som rådgivare.

Han är den general manager som har varit nästa längst i en och samma klubb i NHL-historien. Doug Wilson klev på jobbet som GM i San José Sharks 2003. En roll som han innehade ända till förra sommaren.

Då klev 66-åringen av efter att tidigare ha tagit en paus på grund av medicinska problem.

Men ett år som arbetslös fick räcka. Nu står det nämligen klart att Pittsburgh Penguins har valt att ta in den erfarna ledaren. Doug Wilson kommer där fungera som en rådgivare till Kyle Dubas, och ha rollen “senior advisor”.

The Penguins have named Doug Wilson as Senior Advisor of Hockey Operations.



In his role, Wilson will provide counsel, opinions, and expertise to hockey operations leadership on all matters including personnel decisions. pic.twitter.com/KhxANTDWIn