Leksands IF fick kritik från flera spelare som lämnade klubben.

Nu slår sportchefen Alexander Bröms tillbaka mot kritiken.

– Ska vi ha en proffsig verksamhet så kan vi inte lyssna på vad alla spelare tycker och tänker, säger Bröms till Falu-Kuriren.

Det var kaotiskt i Leksands IF under den gångna SDHL-säsongen med flera spelare som lämnade klubben mitt under säsongen och sedan riktade kritik mot arbetsmiljön i klubben.

Bland annat Agnez Svensson, Amanda Johansson och Lisa Östrup gick alla ut och kritiserade Leksand, bland annat för att klubben “inte behandlar människor bra” och att Leksand “behandlar spelare som robotar”.

Det beskrevs som en spricka i Leksand som uppstod mellan tränaren Jordan Colliton och ett antal av spelarna. Inför den nya säsongen har en stor spelarflykt skett i Leksand – medan tränaren Colliton fortfarande är kvar på sin post.

I en längre intervju med Falu-Kuriren svarar nu Leksands sportchef Alexander Bröms på kritiken. Han menar att han har fullt förtroende för Colliton och tycker att hon gör ett bra jobb. Sportchefen svarar då på om klubben prioriterar tränaren över spelarna:

– Någonstans så ja, men samtidigt nej. Ska vi ha en proffsig verksamhet så kan vi inte lyssna på vad alla spelare tycker och tänker, säger Bröms till tidningen.

“På vilken arbetsplats är det okej att skrika åt sin chef?”

Alexander Bröms fortsätter sedan med att slå tillbaka mot spelarna som kritiserade “den dåliga arbetsmiljön” i Leksand.

– Ska jag också vara brutalt ärlig så kan jag ifrågasätta vissa spelare från förra året att: på vilken arbetsplats är det okej att skrika åt sin chef och slänga dörrar i ansiktet på sin chef? På vilken arbetsplats är det okej att runda sin chef och försöka ändra på tydliga direktiv för att hitta ett svar som passar dig? På vilken arbetsplats är det okej att gnälla bland sina arbetskamrater, dag ut och dag in, och försöka få dem emot din chef? Jag tror att det är så otroligt mycket som vissa väljer att framföra till tidningarna och som tidningarna också köper med hull och hår.

Leksands IF har därmed fått bygga om stora delar av truppen då endast tio spelare är kvar från laget i fjol. I den nya truppen finns då spelare med nio (!) nationaliteter. Enligt Bröms har klubben då aktivt valt att rekrytera spelare som passar in i kulturen som har byggts upp.

– Vi har byggt någonting nu under två års tid, där vi försökt hitta rätt karaktärer och skapat en grupp som vill tävla, som alla är likasinnade, som alla kan stå för det vi vill stå för här i Leksand, säger Bröms till Falu-Kuriren.

Leksand hamnade på sjätteplats under fjolårssäsongen med elva vinster och 37 poäng på 32 matcher. De åkte sedan ut i kvartsfinalen mot Djurgården. De inleder den nya säsongen på söndagen 24 september med en hemmamatch mot just Djurgården.

