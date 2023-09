Malmös missräkning – föll i Norge

ANNONS

Malmö kunde inte följa upp gårdagens seger mot Frisk Asker med en ny vinst under sin helg i Norge. Under lördagen förlorade Malmö mot Oslo-klubben Vålerenga med 2–3 efter straffar.

Efter att ha besegrat Frisk Asker med 4–1 under fredagen lyckades inte Tomas Kollars mannar inkassera ytterligare en seger på norsk mark under lördagen. Trots gott om målchanser lyckades SHL-klubben inte överlista Vålerengas målvakt Tobias Johansen Breivold mer än två gånger under ordinarie matchtid.

Malmö fick en riktigt tuff start på matchen, då Sander Thoresen gav Vålerenga en tidig ledning innan Mika Partanen utökade Oslo-lagets ledning bara minuter senare. Malmö lyckades emellertid få in en reducering innan den första periodvilan, då Anton Wahlberg tryckte in pucken efter en snygg uppåkning signerad nyförvärvet Alan Quine.

Efter en mållös mittperiod tryckte Malmö på för en kvittering i den tredje perioden, en kvittering som dröjde fram till matchens slutskede då Lauri Pajuniemi dundrade in kvitteringspucken med ett direktskott. Efter ordinarie matchtid gick matchen sedermera vidare till straffar, där Malmö missade samtliga fem straffar medan Thomas Olsen satte ett av Vålerengas försök.

För Malmös del fortsätter försäsongen med ett genrep mot HV71 på torsdag nästa vecka innan man spelar SHL-premiär mot Rögle den 14 september.

TRÄNINGSMATCH

Vålerenga – Malmö 3–2 e. str (2–1, 0–0, 0–1, 0–0, 1–0)

Vålerenga: Sander Thoresen, Mika Partanen, Thomas Olsen.

Malmö: Anton Wahlberg, Lauri Pajuniemi

