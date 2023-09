ANNONS

Efter spel i tre olika klubbar förra säsongen är Aaron Luchuk nu tillbaka i Nordamerika. I The Hockey News podcast “THN on the E” berättar Luchuk om den omtumlande tiden i Södertälje.

– Det blev en väldigt konstig och oväntad situation, säger han i podcasten.

Aaron Luchuk anslöt till Södertälje från italienska Pusteral i mitten av december. Sejouren i SSK blev emellertid bara två månader lång, innan parterna bröt avtalet och Luchuk avslutade säsongen i Östersund.



– Jag började i Södertälje och allt började bra. Precis innan deadline sade de att jag inte passade in i den roll som de ville, då de ville ha en center som var större. Jag menar, jag kan ju inte växa och de visste ju hur stor jag var när de sajnade mig. Det blev en väldigt konstig och oväntad situation, säger Luchuk i podcastintervjun.

“Inte ledsen över att de inte lyckades ta klivet upp”

Den kanadensiske centern stod för åtta poäng på 14 matcher i Södertälje innan parterna gick skilda vägar.

– Södertälje är ett lag som kämpar med näbbar och klor för att ta sig till SHL. De skulle göra allt i sin makt för att gå upp. Jag är inte ledsen över att de inte lyckades ta klivet upp, efter allt som hände.

I en intervju med LT berättade sportchefen Emil Georgsson att det fanns “100 anledningar” till att Luchuk inte fick det att stämma.

– Vi kände att vi var så stabila att vi skulle ha råd med en annan typ av center, men det föll inte så väl ut. Det finns 1000 anledningar till det och det är inte bara han (Luchuk) som ska bära hundhuvudet över det, sade Georgsson efter uppbrottet.

"De firade som att vi hade vunnit ligan"

26-åringen avslutade säsongen i Östersund, där han producerade fem poäng på sju matcher och hjälpte nykomlingen att säkra sin plats i Hockeyallsvenskan.

– I slutändan blev det bra. Jag fick avsluta säsongen i Östersund och de behandlade mig bra. I stället för att kämpa om uppflyttning kämpade vi för att undvika nedflyttning. Vi lyckades med det och de firade som att vi hade vunnit ligan. Det var väldigt udda, säger Luchuk.

Den kommande säsongen kommer Aaron Luchuk att spela i ECHL-klubben Orlando Solar Bears, där han spenderade två säsonger mellan 2020 och 2022. Under sina två säsonger i klubben producerade han 115 poäng på 103 matcher.

Lyssna på hela podcastintervjun här.

