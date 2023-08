ANNONS

Trejdad från Toronto Maple Leafs till New York Islanders i februari. Därefter räckte det med 24 matcher för att Pierre Engvall skulle sajna ett sjuårskontrakt värt 230 miljoner kronor med nya klubben.

– Det var dags för mig att skriva ett längre avtal, säger Engvall till hockeysverige.se.

Snacka om en sommar med guldkant.

Pierre Engvall säkrade inte bara sin framtida ekonomi genom att skriva ett nytt sjuårskontrakt med New York Islanders värt 230 miljoner svenska kronor – han friade också till sin flickvän Matilda von Sicard under en semesterresa till Italien. Så det är inte konstigt att smålänningen har ett brett leende på läpparna när han möter svensk media under NHL Player Media Tour i Stockholm.

– Jag är i Halmstad på somrarna och hade det riktigt fint i juni när vädret var bra och man kunde hänga på stranden. Juli och augusti var det lite halvtråkigt väder, men klart godkänd sommar ändå, säger han glatt.

Långtidskontraktet med New York Islanders skrevs 1 juli, samma dag som han hade kunnat bli unrestricted free agent och testat öppna marknaden. Att Islanders valde att behålla forwarden kom inte som någon överraskning. Däremot var det nog få som hade trott att man skulle erbjuda 27-åringen ett sjuårskontrakt – efter att han bara hunnit tillbringa några månader i klubben.

Pierre Engvall: “Ett väldigt bra kontrakt”

Engvall trejdades från Toronto Maple Leafs till Islanders i samband med trade deadline 28 februari. Efter det hann han spela 18 grundseriematcher och sex slutspelsmatcher. Det räckte uppenbarligen för att övertyga mytomspunne general managern Lou Lamoriello att svensken var värd att satsa på över tid.

– Jag var lite förberedd på att det kunde bli ett långt avtal och jag kände att det var dags för mig att skriva ett längre avtal, säger Pierre Engvall. Jag har skrivit två år högst innan. Jag fick ett bra intryck av Long Island, fick spela mycket och vi hade en skön grupp som man känner kan gå långt i slutspel framöver. Det kändes skitbra.

Att han genom att skriva ett så långt avtal riskerar att gå miste om pengar om han får ett större genombrott i Islanders kan han leva med.

– Jag tyckte ändå det var ett väldigt bra kontrakt de erbjöd. Skulle man gå upp i nivå spelar det inte så stor roll så länge man tillhör ett lag som där man får spela mycket och där man trivs. Hockeyn är det viktigaste. Om det är så att man slår igenom och spelar ännu bättre hockey känns det viktigare än att tjäna de extra miljonerna, måste jag vara ärlig och säga.

William Nylander och Pierre Engvall firar ett mål. Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Stora förändringar i Toronto Maple Leafs

Trejden från Toronto, som fick ett tredjerundeval i draften 2024 för Engvall, slog ned lite som en blixt från klar himmel. Maple Leafs dåvarande general manager Kyle Dubas gick "all in" för att göra sitt lag så slutspelsmässigt som möjligt. I processen trejdades flera spelare med en längre historia i klubben, bland annat Engvall och landsmannen Rasmus Sandin som försvann till Washington Capitals.

– Det hände mycket i Toronto under den perioden och man förstod att det skulle bli förändringar. Men blir man trejdad blir man ändå chockad. När det skedde kändes det ändå bra, en nytändning och nystart för mig för att kunna spela ut och utvecklas som spelare.

Scenerna som utspelade sig under deadline-dagen i Seattle, där Maple Leafs befann sig på roadtrip, var speciella. Inom loppet av några minuter hade lagets svenskkoloni minskat med två spelare.

– Sandin klev av träningen och vi började undra vart han tog vägen. Sedan tog de mig åt sidan också och berättade att jag också blivit trejdad. Jag gick in till svenskarna och berättade det, men de trodde inte på mig; “Ah, nu ska du bara jävlas med oss för att Sandin blev trejdad”.



– Vi hade många svenskar i Toronto och vi blev såklart tajta med varandra. Alltid när vi hade roadtrips var vi svenskar ute och käkade tillsammans, sex-sju stycken. Vi är många som hade varit där länge, Timothy (Liljegren), (William) Nylander och Sandin. De gubbarna var det tråkigt att lämna, men samtidigt kändes det bra med Islanders.

Stöttar lillebror Kevin Engvall

Efter kontraktsförlängning och förlovning har sommaren handlat en hel del om träning och förberedelser hemma i Halmstad.

– Jag tränar själv i Halmstad. Jag har ofta kört is med Halmstad Hammers och de har fixat is till mig så att jag har haft is nästan hela juli och augusti. Fysträningen sköter jag själv med min lillebror, som också bor hos mig i Halmstad. Jag har tagit honom under vingarna lite grann.

Lillebror heter Kevin Engvall, 20, och spelar till vardags för moderklubben Troja-Ljungby i Hockeyettan efter att tidigare ha representerat Rögle och Mora. Storebror hoppas på ett genombrott i vinter.

– Jag kollade en försäsongsmatch mellan Troja och Odense. Han ser vass ut, spelade med Mattias Persson som kommit tillbaka till Sverige efter många år i Danmark och (Oscar) Nordin från MoDo. De såg riktigt bra ut. Nästan för bra ibland – puckarna bara flyger mellan dem (skratt).

Kevin Engvall. Foto: Bildbyrån

