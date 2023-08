ANNONS

Frölunda får vara utan sin stortalang Otto Stenberg under säsongsinledningen. 18-åringen behöver opereras efter en skada han ådrog sig mot Visby/Roma.

– Tråkigt, så klart – men det kunde ha gått värre, säger talangen till RakaPuckar.com.

Otto Stenberg avslutade den förra säsongen med att göra ett av tidernas bästa U18-VM av en svensk spelare. Forwarden stod för 16 poäng på sju matcher och tangerade William Nylanders svenska poängrekord i turneringen.

Det ledde också till att St. Louis Blues valde att plocka svensken som nummer 25 i NHL-draften. När 18-åringen nu skulle slå sig in i Frölundas SHL-lag på allvar kom ett tidigt bakslag.

Kolliderade med sargen

Under försäsongsmatchen mot Visby/Roma dundrade talangen in i sargen och skadade ansiktet. Kollissionen gav honom en fraktur under ögat, som nu kräver en operation.

– När det (benet) ligger rätt brukar de inte behöva gå in och göra något men nu var det väl något som gjorde att de behövde, säger Roger Rönnberg till RakaPuckar.com.

Enligt tränaren kommer Otto Stenberg missa fyra till sex veckor, vilket innebär att han inte kommer vara tillgänglig för spel när SHL-säsongen drar igång.

TV: HV71-talangen siktar högt