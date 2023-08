ANNONS

Kristianstad har gjort klart med en spännande värvning till nästa säsong. Georg Weigelt, tidigare i Linköping, är klar för klubben.

– En väldigt användbar spelare som kan spela i alla tre zoner, säger sportchefen Christoffer Malm.

Georg Weigelt kom fram i Linköping och fick snabbt stort förtroende. Talangen blev kapten i klubbens J20-lag och fick även prova på att spela 40 SHL-matcher som junior.

Under den gångna säsongen var forwarden utlånad till Vita Hästen i Hockeyallsvenskan under ungefär halva säsongen. Där blev det 29 matcher och sju poäng. I Linköping blev det 22 matcher och ett mål under säsongen.

Efter säsongen valde parterna att gå skilda vägar, och nu har 20-åringen gjort klart med en ny klubb. Det blir, något överraskande, en flytt till nyligen degraderade Kristianstad i Hockeyettan.

Vann JSM med Linköping

– Jojje kan spela både center och ytterforward vilket vi bara ser positivt på då det öppnar upp för fler valmöjligheter när vi ska spela ihop laget och hitta bästa möjliga kemi bland kedjeformationerna, säger Christopher Malm.

För Georg Weigelt blir det här den första riktiga flytten i seniorkarriären. På meritlistan finns ett JSM-guld med Linköping.

