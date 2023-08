ANNONS

Västerås har haft en tuff försäsong med tre raka förluster, men ikväll stod man för den stora överraskningen i kvällens försäsongsmatcher med en 3–1-seger över Leksand.

Tisdagkvällen bjöd på totalt fyra träningsmatcher när de lagen från de två högsta serierna fortsatt förbereder sig för den stundande säsongen.

För Västerås var det återigen ett tufft motstånd i Leksand och en bra prestation skulle krävas om man ville ta sin första seger under försäsongen. Så blev det. Efter 60 minuter hockey hade tre olika målskyttar sett till att det allsvenska laget kunde besegra Dala-laget.

Västerås tidigare försäsongsmatcher spelades mot Örebro, Södertälje och Linköping. Samtliga slutade som sagt i förlust.

Västerås – Leksand, 3–1

Västerås: Marcus Bergman, Shane Gersich och Adam Hofbauer.

Leksand: Lukas Vejdemo.

******

Oskarshamn tuffade vidare på sitt segerspår under kvällen. Smålandsderbyt mot HV71 slutade med en 2–1-vinst efter övertid och de stora hjältarna blev nyförvärven Logan Hutsko och Viktor Lodin.

Läs mer om denna match här.

Oskarshamn – HV71, 2–1 (ÖT)

Oskarshamn: Logan Hutsko, Viktor Lodin

HV71: Joonas Nättinen

******

Brynäs kunde under tisdagskvällen studsa tillbaka efter en 5–6-förlust efter straffar mot Karlskoga senast. Kvällens möte var på mot en möjlig toppkonkurrent i Södertälje och slutade med en 2–0-vinst. Nyförvärven Miks Indrasis och Jack Kopacka hittade båda nätet, varav den sistnämnda i powerplay sent i tredje perioden.

Södertälje – Brynäs, 0–2

Södertälje: -

Brynäs: Miks Indrasis, Jack Kopacka.

******

Det lite senare nedsläppet i Örnsköldsvik bjöd på en hel del mål. MoDo tog ledningen genom powerplay i första perioden och fortsatte sedan på det viset. Ytterligare två i powerplay gjorde att man gick in i tredje med en 3–2-ledning i första matchen av SCA-cupen.

Där fortsatte det braka in puckar åt båda håll. Efter två mål under första tio av MoDo kom bortalaget sedan ikapp sent genom två mål med knappa 30 sekunder mellan. Det första av Fredric Weigel, det andra av Jesper Lindgren. Plötsligt var det endast 5–4 till hemmalaget. Något kvittering kom det däremot inte.

MoDo – Björklöven, 5–4

MoDo: David Bernhardt, Sampo Ranta, Mikkel Aagaard, Adam Pettersson, och Mikael Ruohomaa.

Björklöven: Jacob Olofsson, Scott Pooley, Fredric Weigel och Jesper Lindgren.