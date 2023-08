Toronto Maple Leafs superstjärna Auston Matthews blir NHL:s bäst betalde spelare. Det står klart efter att han på onsdagskvällen förlängt sitt avtal med fyra år. Den nya rekordlönen ger honom en lönetaksträff på 13,25 miljoner dollar.

Det är en av kontraktsförlängningarna hockeyvärlden väntat på.

Från och med 1 juli hade Toronto Maple Leafs möjligheten att börja förhandla med Auston Matthews om ett nytt kontrakt. Nu är det påskrivet och klart Och precis som väntat blir den 25-årige amerikanen ligans bäst betalde spelare.

Det nya avtalet, som tar sin början från och med säsongen 2024/24 och sträcker sig till och med säsongen 2027/28, är totalt värt 53 miljoner dollar, nästan 580 miljoner svenska kronor. Det ger Matthews en lönetaksträff på 13,25 miljoner dollar, 650 000 dollar mer än de 12,6 miljoner som Colorado Avalanches center Nathan MacKinnon i snitt tjänar per säsong.

Av de 53 miljonerna kommer nästan 50 miljoner att betalas ut som bonuspengar, rapporterar NHL-reportern Chris Johnston.

The Auston Matthews extension will be paid almost entirely in signing bonuses with nearly $50M of the $53M contract coming that way. That includes a $15.925M bonus payment when the contract officially kicks in next July. @NorthStarBet

För Auston Matthews kommer det nya avtalet att innebära en årlig löneökning på drygt 1,6 miljoner dollar per säsong. Draftettan från 2016 var redan en av NHL:s bäst betalda spelare med sin lönetaksträff på 11,634 miljoner dollar i det femårskontrakt han skrev med klubben 2019.

På X, tidigare känt som Twitter, skriver Matthews att han känner sig "lyckligt lottad att fortsätta den här resan som en Maple Leaf framför de bästa fansen i hockeyn”.

I feel fortunate to continue this journey as a Maple Leaf in front of the best fans in hockey! I will do everything I can to help get us to the top of the mountain. GLG! #LeafsForever