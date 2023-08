Evan Bouchard har gjort succé i Edmonton Oilers de senaste säsongerna.

Nu belönas han med ett nytt tvåårskontrakt värt 3,9 miljoner dollar per säsong, enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman.

De senaste två säsongerna har Evan Bouchard blommat ut till en toppback i Edmonton Oilers där han har blivit en nyckelspelare.

23-åringens kontrakt med Oilers löpte dock ut efter den senaste säsongen och han behövde skriva ett nytt avtal för att kunna spela i klubben även den kommande säsongen.

Nu uppges parterna då ha kommit överens. Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman har Bouchard och Oilers kommit överens om ett tvåårskontrakt värt 3,9 miljoner dollar (ungefär 42,8 miljoner kronor) per säsong för ett totalt värde på 6,8 miljoner dollar (ungefär 74,7 miljoner kronor).

