Niklas Olausson förlänger karriären. Centerveteranen är klar för Linköping.

– I och med signeringen av Niklas får vi in ytterligare en forward i truppen vilket gör att vi hela tiden har fullt manskap, säger sportchef Peter Jakobsson till LHC:s hemsida.

Niklas Olausson avslutade fjolårssäsongen med Luleå efter att ha spelat i både Basel och Graz under säsongens gång. Nu står det klart att veteranen blir kvar i SHL. 37-åringen har skrivit på för Linköping på ett korttidskontrakt med möjlighet att kunna förlänga för resterande delen av säsongen.

– Niklas är en rutinerad spelare som har varit med ett tag i ”gamet”. I Niklas får vi in en väldigt klok spelare som är användbar på många olika sätt. Vi är övertygade om att Niklas kommer passa bra in i såväl omklädningsrummet som på isen. I och med signeringen av Niklas får vi in ytterligare en forward i truppen vilket gör att vi hela tiden har fullt manskap när vi bedriver vår verksamhet samtidigt som vi höjer konkurrensen i laget ytterligare, säger sportchef Peter Jakobsson.

Återvänder till LHC

37-åringen har tillbringat merparten av sin SHL-karriär i Luleå, där han haft roller som både lagkapten och assisterande kapten. Förra säsongen stod han för fyra poäng på sex matcher i SHL:s grundserie samt ytterligare tre poäng (1+2) på tio slutspelsmatcher. Han gjorde förra säsongen också 23 poäng på 20 matcher i Österrike och 2+2 på fyra matcher i den schweiziska andraligan.

Olausson spelade faktiskt också för LHC en gång i tiden, åren 2006 till 2008. Då blev det elva poäng på 50 matcher i det som då hette Elitserien.

– Superkul att få chansen! Jag har spelat för LHC tidigare, även om det blev en del fram och tillbaka mellan Linköping och Nyköping de två säsongerna, och trivdes kanon. Jag har många goda minnen från den tiden, säger NNiklas Olausson.

