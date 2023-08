Under de två senaste säsongerna fick han chansen att spela tillsammans med sin storebror Seth Jones i Chicago Blackhawks. Efter en lång sommar som free agent tycks Caleb Jones slutligen ha hittat ett nytt NHL-jobb hos Carolina Hurricanes. Det rapporterar Sportsnet.

Vi är en bra bit in i augusti och det har fortfarande funnits en del osajnade free agents kvar på marknaden. En av dem är backen Caleb Jones.

Den 26-årige amerikanen kommer närmast från två raka säsonger med Chicago Blackhawks, där han fått chansen att vara lagkamrat med sin äldre bror Seth Jones. Efter den gångna säsongen fick Jones den yngre inget nytt kontraktserbjudande och blev free agent.

Nu tycks han slutligen ha hittat en ny arbetsgivare.

Sportsnets Luke Fox rapporterar nämligen att Caleb Jones kommit överens med Carolina Hurricanes om ett ettårskontrakt.

Hearing UFA defenceman Caleb Jones is signing a one-year deal with the Carolina Hurricanes. A little over league minimum.