Tony DeAngelo är tillbaka i Carolina Hurricanes. Efter att ha köpts ut ur kontraktet av Philadelphia Flyers härom veckan skrev den skandalomsusade backen under måndagen på ett ettårskontrakt med klubben värt 1,675 miljoner dollar.

Det blev bara ett ettårigt äktenskap mellan Tony DeAngelo och Philadelphia Flyers.

Härom veckan stod det klart att klubben köper ut 27-åringen från det sista året på det avtal värt totalt tio miljoner dollar man sajnade honom till förra sommaren. Detta efter att den offensive backen inte alls klickat med coachen John Tortorella under sin enda säsong med Flyers.

Flyers hade försökt trejda DeAngelo till Carolina Hurricanes i samband med NHL-draften i juni, men fått bytesaffären hävd av ligan. Nu visar det sig att amerikanen ändå återvänder till Raleigh, där han gjorde ett starkt avtryck under säsongen 2021/22.

Under måndagen meddelade Hurricanes att de sajnat Tony DeAngelo till ett ettårskontrakt värt 1,675 miljoner dollar.

$1.675M x 1 year (All base salary)



