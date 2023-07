ANNONS

Efter en kort tid i Hockeyallsvenskan bakom sig flyttar Eric Hjorth till AHL.

En lite udda flytt, men som 22-åringen menar tar honom närmre det långsiktiga målet.

– Jag är redo att jobba hårt och verkligen ta chansen, säger han till hockeysverige.se.

2019 valdes Eric Hjorth av Columbus Blue Jackets som 104:e spelare i NHL-draften. Till säsongen därefter valde den då 18--årige backen att lämna Linköping för spel i den kanadensiska juniorligan Ontario Hockey League.

Nu, tre säsonger senare, väljer han återigen att göra flytten över Atlanten. Hockeysverige.se kunde i förra veckan avslöja att 22-åringen valt att byta Hockeyallsvenskan och Vita Hästen mot AHL-spel i Nordamerika.

Nu berättar den Göteborgsfödde spelaren om den lite udda flytten.

– Jag kände att jag ville testa på något nytt. Jag har spelat i Nordamerika innan, fast då juniorhockey i OHL. Det gillade jag väldigt mycket, så jag kände väl att jag ville testa det igen, åka över och ta chansen, säger backen när hockeysverige.se når honom.

Längtat tillbaka: “Väldigt kul”

Kontraktet är skrivet med Laval Rocket som tillhör Montreal Canadiens organisation och innebär enligt Eric Hjorth att drömmen om NHL kommer allt närmre.

– Montreals organisation är väldigt bra och det är många spelare som får chansen. Gör man det bra så syns man och antagligen får man chansen. Den är bra, hela den organisationen, säger han och fortsätter:

– Jag startar i Laval i september och är redo att jobba därifrån, jobba uppåt. Målet är att vara kvar i Laval resten av säsongen sen, men ECHL (serien under AHL) kan det bli spel i också.

Eric Hjorth mot Mora i mars 2023. Foto: Bildbyrån.

Har du längtat tillbaka till Nordamerika?

– Lite så. Tanken var ju att spela två år i OHL, men Corona kom och stängde ner hela ligan säsongen 2020/21, så lite har jag väl längtat. Jag tyckte det var väldigt kul att spela juniorhockey framför sju, åtta tusen. Man hängde ihop väldigt mycket med killarna i laget utanför också, så det var en väldigt rolig tid.

– Det är lite annorlunda. Det andas hockey i själva landet. Fansen är ännu mer ”hardcore” skulle jag säga. Sen finns det såklart grymma fans här hemma i Sverige, men i Kanada är det hockey överallt. Allt är hockey i Kanada.

Kände du att du kört fast lite i Sverige?

– Inte kanske kört fast, men när jag spelade i OHL så gillade jag spelet. Det är lite mer offensivt spel än vad det kanske är hemma i Sverige. Här skulle jag säga att det kanske är lite mer defensivt tänk. Kört fast är fel ord, men jag ville egentligen bara spela lite mer offensivt spel.

Nobbar Sverige - för att komma närmre drömmen

Efter året i OHL flyttade Hjorth hem till Sverige igen. Det blev en snabb återkomst med Frölundas J20 innan han flyttade till Finland. I januari 2022 kom han sedan hem igen, då för spel med AIK och i Hockeyallsvenskan för första gången.

Men trots intresse från andra lag i serien väljer han nu alltså att göra denna flytt.

– Det fanns några klubbar som hört av sig, men jag känner att det här är en väldigt bra chans för mig att ta nästa steg som hockeyspelare.

Hur stort är hoppet från Hockeyallsvenskan dit?

– Jag är redo. Jag har mött många spelare i Allsvenskan, förra året och även när jag spelade i AIK, som har spelat i AHL som jag ändå kunnat mäta mig med på ett bra sätt. Jag är redo att jobba hårt och starta i Laval och verkligen ta chansen.

Eric Hjorth, Filip Roos Lucas Raymond och Simon Edvinsson under en träning i maj 2022. Foto: Bildbyrån.

Anser du att det här är bättre för din utveckling?

– Det är individuellt, men om jag pratar för mig själv så skulle jag säga att det här passar mig bra. Jag hoppas att jag får ut mer av min offensiv på seniornivå. Det är ändå där min största styrka som hockeyspelare ligger, spelet med puck. Sen hoppas jag såklart utveckla även mitt spel utan puck, men framförallt är det att få fart på offensiven.

Även om flytten får många att höja på ögonbrynen är det enligt Hjorth tydligt att det sätter honom ett steg närmre det långsiktiga målet.

– Många kanske tar en annan väg via Sverige, att man slår sig in ett år i SHL, skriver NHL-kontrakt och tar sig in på den vägen. Det här blir en annan väg, men det är samma långsiktiga mål, att slå sig in i NHL.

– Man syns ju mer där borta. Det är bara ett samtal ifrån. Sen har väl alla lag mer koll på en där borta också. Så jag skulle ändå säga att man är ett steg närmare, avslutar Hjorth.