Marcus Vela blir nästa spelare som tvingas lämna MoDo Hockey efter återkomsten till SHL. På sin webbsida bekräftar klubben att det inte blir någon fortsättning i Örnsköldsvik.

– Marcus gjorde mycket nytta för oss under sin tid här och vi vill rikta ett tack till honom för han insatser i MoDo-dressen, säger klubbens sportchef Henrik Gradin i ett pressmeddelande.

Marcus Vela köptes in av MoDo Hockey från Västerviks IK under förra säsongen och gjorde en hel del nytta under klubbens resa tillbaka till SHL.

Men med upp till högstaligan får han inte följa med.

Under onsdagskvällen kom beskedet att MoDo och Marcus Vela går skilda vägar. Detta trots att han satt på kontrakt även under kommande säsong. I ett pressmeddelande tackar klubben av den 26-årige kanadensaren för hans tid i Örnsköldsvik.

Vela kom till Västervik efter spel i AHL och ECHL under tre säsonger. I Västervik stod han för elva mål och 18 poäng på 28 matcher varpå det blev elva poäng (5+6) på 18 matcher i MoDo under resten av grundserien efter flytten norrut strax innan jul i fjol.

I slutspelet bidrog den högerfattade centern med fyra mål och åtta poäng på 17 matcher.

