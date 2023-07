ANNONS

Victor Öhman klev rakt från isen in på kontoret i Västervik. Nu är den tidigare spelarprofilen sportchef för klubben – och håller i detta nu på att bygga sitt första lag.

– Ska jag vara ärlig hade jag kunnat spela något år till, säger 31-åringen till Hockeysverige.se.

Berättar om nya rollen: “I Västervik är man inte bara sportchef”

Lagt ner spelarkarriären: “Får väl se när grabbarna går på is…”

God vän med Georgsson: “Får bra hjälp där"

Västervik är på kontrollår: “Klart att det nu finns en oro”

Spelarkarriären tog slut efter Västerviks förlust mot Tingsryd i det negativa kvalspelet mot Tingsryd. Men Victor Öhmans Västervik klarade sig ändå efter Vita Hästens konkurs.

Nu har den tidigare forwarden, med närmare 400 spelade matcher i Hockeyallsvenskan, tagit sig an en ny roll som sportchef.

Hur har första tiden varit?

– Det är klart att är man sportchef i Västervik är man inte bara sportchef, men det är fantastiskt kul. Ju längre det har gått har det blivit lite mer bekvämt.

Det har också varit ett aktivt Västervik under de senaste månaderna. Efter kvalet förra säsongen är nu förhoppningen att komma topp tolv och slippa spela för sin fortsatta existens i Hockeyallsvenskan.

För att uppnå det har den nya sportchefen bland annat värvat tidigare SHL-spelaren Quinton Howden, tidigare AIK-forwarden Jake McGrew och den slovakiska talangen Alex Ciernik.

– Det har känts bra och vi har fått de gubbarna vi har letat efter, det ser spännande ut. Med en backsida där jag har letat efter förstärkning har blivit stabilare. Vi kommer få spela mer försvarsspel än andra lag, och därför har jag lagt fokus där. Erkamps är kvar och gjorde ett bra jobb för oss i fjol.

“Får väl se när grabbarna går på is…”

Som spelare hade Victor Öhman hela åtta raka säsonger bakom sig som spelare. Där han de sista åren var en av ledarna och kultfigurerna i laget. Han var också med och både spelade upp, och etablerade, klubben i Hockeyallsvenskan.

Och nu blev det alltså direkt från spelarbåset upp till ledarstolen i Västervik.

– Det var väl lite snack redan inför förra säsongen. Att bli sportchef är något jag har velat göra efter karriären.

Foto: Bildbyrån. Victor Öhman firar ett mål för Västervik.

Hur var det att avsluta spelarkarriären?

– Ska jag vara ärlig hade jag kunnat spela något år till. Men jag bestämde mig för att hoppa på tåget, istället för att det skulle försvinna om jag slutade om något år. Det kändes rätt och det gör det fortfarande. Vi får väl se när grabbarna går på is om det börjar klia i fingrarna…

Men samtidigt som spelartruppen snart ska samlas och gå på is är det bara att börja leta efter det som Västervik på något sätt alltid hittar. Fynd.

God vän med Georgsson: “Får bra hjälp där”

Just scoutingen har genomsyrat hela föreningen och förmågan att hitta okända spetsspelare har varit iögonfallande under flera år. Bara den här vintern sålde man två spelare till MoDo i Daniel Brickley och Marcus Vela, för att ta några exempel.

En stor anledning till det har varit jobbet av Emil Georgsson och Mattias Karlin. Även Martin Gudmundsson visade att han kunde handplocka blivande toppspelare under sin tid i klubben.

Hur ser du på att ta efter en sådan som Georgsson?

– Vi har bra kontakt och han bor fortfarande kvar i Västervik. Tidigare år har jag haft 100 meter att gå hem till honom, nu är det lite längre. Men det är klart att jag får bra hjälp där om det skulle behövas. Även målvaktstränaren Gabriel Remelin är duktig. Han kan mycket om allting.

Foto: Bildbyrån. Emil Georgsson och Victor Öhman firar ett mål tillsammans.

Emil Georgsson har nu gått vidare till Södertälje där han snabbt etablerat dem i toppen, samtidigt som Mattias Karlin precis tagit upp MoDo till SHL.

Det finns heller inga tvivel i att det är uppåt som är siktet för Victor Öhman.

– Det är klart att först och främst vill jag göra ett bra jobb med Västervik. Vi har det tajt budgetmässigt men det är kul att få jobba med mindre medel. Exempelvis som just Georgsson som tidigare har gjort ett fantastiskt jobb. Och sen precis som alla andra i mindre klubbar vill jag klättra uppåt.

Västervik är på kontrollår: “Klart att det nu finns en oro”

Efter att två klubbar, som klarade sig kvar på sportsliga grunder, blivit tvångsdegraderade i Vita Hästen och Kristianstad, är även resten av klubbarna under lupp.

Däribland Västervik som nu är på ett så kallat kontrollår, där man nästa år kommer behöva visa upp en bättre ekonomi än efter den här säsongen.

Hur förhåller du som sportchef dig till det?

– Jag har fått en budget att utgå ifrån. Att den är rätt och att jag har fått mina pengar som jag handlar för får jag utgå från är korrekt. Men det är klart att det nu finns en oro. Då får man sätta en budget utifrån det och hur man kan få in mer pengar till klubben. Nya styrelsen har hittat många bra lösningar för att öka inkomsterna. Nu ska vi göra en till bar i hallen som kan rassla in mer pengar. Den nya styrelsen har kommit in med ett jäkla driv, det känns positivt.

Victor Öhman har varit med och spelat både positivt och negativt kval under sina år som spelare i klubben. Efter den tuffa säsongen som var finns det nu egentligen bara ett mål för klubben rent sportsligt.

– Först och främst är det att hålla sig kvar. Det är det målet som vi har. Sen kommer vi sätta upp delmål inom gruppen, men det är klart att målet är att hålla oss kvar och kanske kunna smyga till slutspel.

