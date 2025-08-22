Landslagsdebutanten: ”Det var lite gåshud”

Förbundskaptenen, Ulf Lundberg, presenterade sin landslagstrupp till turneringen i Kloten, Schweiz i veckan.

LEKSAND/ÅKERÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)



När Förbundskaptenen, Ulf Lundberg, presenterade sin landslagstrupp till turneringen i Kloten, Schweiz, var Tuva Kandell från Northeastern University en av debutanterna.



– Det var lite gåshud och jag var inte riktigt beredd på det. Även om jag samlat på mig några reservkallelser var jag kanske inte riktigt beredd att komma med under just det här lägret.

– Det ska bli superkul och jag blev verkligen superglad, säger Tuva Kandell med ett stort leende då hockeysverige.se träffar henne och hunden Aston hemma i Leksand och gratulerar till landslagsplatsen.



Kandell har inte heller varit med på någon camp i sommar, vilket gjorde att det blev en positiv överraskning för henne då Uffe Lundberg ringde.



– Ja, det var faktiskt oväntat, men jag blev såklart jätteglad och väldigt taggad.

– Jag känner mig jättemotiverad. Jag har tränat hårt hela livet, inte minst nu i sommar, och krigat på för att bli bättre och kunna ta en plats i landslaget, men även för att kunna göra det bra borta på Northeastern.

– Landslaget är alltid ett mål och det är därför jag går ut och springer alla jobbiga intervallerna eller gör dom tråkiga grejerna. Det är supermotiverande att nu att få chansen att visa upp mig.

Kandell är redo för att visa upp sig i landslaget.

Foto: Ronnie Rönnkvist

”Hon visar så tydligt att hon är målinriktad”

Vilka förväntningar har du på turneringen som spelas i Kloten?

– Att det ska bli jättekul. Dessutom att få lära känna alla tjejer som jag inte träffat tidigare, vilket också ska också bli roligt. Tävla och träna med och mot dom bästa i världen ska bli jätteroligt.



Då hockeysverige.se träffade Ulf Lundberg på presskonferensen inför turneringen sa han följande om sin backdebutant:



– Det ska bli jättekul att ha med Tuva. Hon visar så tydligt att hon är målinriktad och menar allvar med sin satsning. Dessutom är hon i en bra miljö borta i Norheastern.

– Hon lämnar inget åt slumpen och hennes uppgift här är nu att spela ett enkelt och funktionellt backspel. Tydlig förstapass, jobba innanför punkterna, bra ”gap-control” och vara riktigt svår att möta.



Vill du även ha in Tuva Kandells fysik?

– Ja, och fysiken kräver att hon hinner flytta på fötterna. Det ska hon få visa att hon hinner för det är något hon jobbat mycket med som en tydlig utvecklingspunkt.

– Hon har varit reserv någon gång innan, men nu får hon chansen.



Tuva Kandell:

– Tidigare har jag kunnat komma undan med att jag har ett bra lite bra spelsinne, skjuter hårt eller så.

– I dagens hockey går allt så mycket fortare. Jag märker en stor skillnad varje år. Det gäller att vara snabb nu för att kunna sticka ut och göra det bra.

– Klart att flytta på fötterna, som Uffe säger, är något jag jobbar på, vilket jag tror alla spelare gör även om du sägs vara snabb eller mindre snabb. Det gäller att hålla i och jobba med det hela tiden.



21-åriga backen från Åkerö har nu avverkat en säsong på Northeastern University i Boston.



– Jag tycker ändå att jag utvecklats mycket där. Det är också för att vi spelar på en tajtare rink. Då har jag, som Uffe säger, fått jobba med snabba fötter för att ta mig ur situationer lite snabbare och flytta pucken fortare eftersom det är mindre is.

Tuva Kandell är hemma från Boston under sommaren.

Foto: Ronnie Rönnkvist

”Det är jättekul att hon är där”

Hur trivs du med att bo i USA?

– Det är speciellt. Ovant jämfört här hemma på Åkerö, men det är väldigt häftigt och kul att lära känna människor där borta också.

– Vi är lite olika. Jag får lära mig av dom och folket där får lära sig saker av en annan. Det känns väldigt kul.



Tuva Kandell är inte ensam svenska på Northeastern University. Även Lisa Jönsson pluggar och spelar hockey där.



– Det är jättekul att hon är där. Vi har superkul ihop och triggar varandra till att bli bättre varje dag.

– Vi bodde ihop två, tre veckor under U18-VM där vi båda fick till en bra turnering. Det känns som att vi drar fram något bra ur varandra, så det känns superkul att träna hårt tillsammans och trigga varandra varje dag för att bli bättre.



Bara en timmes bilresa från Northeastern University pluggar Tuva Kandells syster, Tilde, och dom båda hinner träffas en del under deras säsonger i USA.



– Hon går på New Hampshire University och tävlar i alpint. Nu är det extra kul att få komma hem under sommaren och busa med brorsan (Axel) lite, avslutar Tuva Kandell med ett leende samtidigt som Tilde släpper loss Aston för lite bus med Tuva.