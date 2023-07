Ross Colton trejdades under draftdagen för ett par veckor sedan. Nu har forwarden skrivit på ett fyra år långt kontrakt med sin nya klubb Colorado Avalanche.

Colorado knöt till sig Ross Colton från Tampa Bay på draftdagen den 28 juni. Nu har parterna också kommit överens om ett nytt kontrakt.

Det är skrivet över fyra år med en lönetaksträff på fyra miljoner dollar per säsong. Forwarden var en restricted free agent och Colorado var därför de enda som hade rättigheten att förhandla med honom.

It's official ✍️



We have agreed to terms with forward Ross Colton on a four-year contract.#GoAvsGo pic.twitter.com/1MXX6ViHNc