Linus Weissbach blir kvar i Nordamerika. Svensken har skrivit på ett nytt tvåvägskontrakt med Buffalo Sabres.

Det blir ingen återkomst till Sverige för Linus Weissbach. Göteborgaren, med Frölunda som moderklubb, blir kvar i Buffalo Sabres organisation.

Efter två säsonger i Rochester Americans väntar 25-åringen fortfarande på sin NHL-debut. Hittills har det blivit idel spel i AHL, men nästa säsong kan det vänta en ny chans.

Parterna har nämligen enats om ett nytt ettårigt avtal. Lönen ligger i NHL på 775 000 dollar per säsong. Ungefär åtta miljoner svenska kronor. AHL-lönen är inte offentlig än.

We have signed Linus Weissbach to a one-year, two-way contract worth $775,000.



