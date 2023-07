ANNONS

För två år sedan tvingades han avsluta sin spelarkarriär.

Nu har Johan Fransson tagit första steget in på en ny bana - som tränare.

– Jag har en liten drömvision…, säger han till hockeysverige.se.

ULLVI/LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Falun får en oväntad förstärkning i tränarstaben på damsidan. Vid Jimmy Stenvalls sida kommer världsmästaren från 2013, Johan Fransson stå kommande säsong.



Fransson, som tvingades avsluta sin karriär som spelare för två år sedan efter en olycka på sin motorcykel, har aldrig tidigare tränat tjejer, men ser mycket fram emot att kliva in i den rollen.



– Jag är inte jättepåläst på damhockeyn, men jag vet att det kommer bli väldigt kul. Det var nog också vad som lockade mig. Bland annat det och jag känner att vi har en bra kemi i tränarstaben och riktigt bra folk runtomkring.

Johan Fransson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

– Ja, vi har surrat när vi setts på ishallen. Sedan har han en dotter i grabbens lag. Det började där att vi träffade varandra och jag tycker att vi klickat bra.– När vi träffades på ishallen en gång tog han upp det här. Jag sa att jag absolut skulle fundera på saken. Det kändes bra från första början och jag tänkte– Jag hade då ett möte med Jimmy och ”Tobbe” ( Tobias Mårtensson ). ”Tobbe” är sportchef. Allt kändes jäkligt bra från egentligen första mötet. Det lockade. Jag har hållit på med kill-idrott hela livet så det känns som lite nytt, men ändå samma. En utmaning. Jag har bara hört positiva saker om damhockey.

Har du följt Leksands damer något?

– Lite grann faktiskt. Det har blivit då jag hängt i hallen med barnen att damerna haft träning eller någon match och det verkar roligt.



Vad vill du tillföra laget?

– Framför allt glädje. Sedan har jag självklart mycket i bagaget som jag tagit med mig från olika åren jag spelat.

– Jag spelade trots allt på en rätt hög nivå, länge, i olika lag och har haft många olika tränare, men framför allt, som jag sa, vill jag tillföra glädje.

Drömvisionen: “Coach utomlands”

Ser du dig själv på sikt jobba med just damhockeyn?

– Jag tycker att ska bli väldigt kul. Det är inte så att jag tänker att jag tar det här nu och hoppar på något annat sedan. Jag vill göra ett så bra jobba jag kan här. Sedan får vi se vad framtiden har att utvisa, säger Johan Fransson som tänkt mer och mer på att just satsa på en tränarkarriär.

– Ja, så har det blivit. Jag har en liten drömvision… Jag tycker det är viktigt att ha någon drömbild och för mig är det att kanske någon dag vara coach utomlands. Jag spelade under många år och det var fantastiskt. Just det här med hur det är i olika länder, kulturen och hockeyn lockar.

– Det är en liten drömvision jag har, men nu vill jag först och främst göra ett så bra jobb som möjligt i Falun och jag har inte som mål att bara ta det här en säsong för att sedan hoppa vidare.

– Det är också vad som känns jätteintressant eftersom jag gillar då folk har drömmar och visioner. När jag hör sådant blir jag sporrad och vill vara med på det tåget.– Det finns inga garantier för någonting, men just att man har lite framtidsplaner och inte barapassar migJag tycker att klubben sticker ut hakan lite grann och det lockar givetvis att man vill någonting, vill framåt och vill utvecklas. Jag tycker att dom verkligen gör ett superjobb och jag hör bara väldigt positiva saker om laget.– Jag har ännu inte träffat laget utan vi drar i gång i augusti för att köra lite fys och så vidare. Närmast ska vi sätta oss ner för att planera allt lite närmare.– Jag har följt Leksand (herrar) och sett nästan varje match. Jag tror att det kan bli en bra säsong. Det känns som Leksand har haft potentialen att nå längre, så den här säsongen kan det smälla till ordentligt, avslutar Johan Fransson.En längre intervju om Johan Franssons karriär kommer på hockeysverige.se