Thimo Nickl lämnar Sverige. Den fysiske backen har skrivit på för Wilkes-Barre/Scranton Penguins i AHL.

Det blir ingen fjärde säsong i Sverige för Thimo Nickl. Österrikaren lämnar AIK efter två säsonger i Stockholm för spel i AHL med Wilkes-Barre/Scranton Penguins, Pittsburghs farmarlag.

Det var tidigare i mars i år som 21-åringens rättigheter trejdades till Penguins. Nu skriver han alltså kontrakt med deras farmarlag.

The Penguins have inked defenseman Thimo Nickl to an AHL contract for the upcoming 2023-24 season