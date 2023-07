Vegas Golden Knights har fått alla spelare och ledares namn inristade på Stanley Cup-bucklan.

De är då det första laget någonsin att få namnen på bucklan innan sommarturnén – och de är också först genom tiderna att ha fyra målvakters namn på bucklan.

Det har gått nästan en månad sedan Vegas Golden Knights säkrade sin första Stanley Cup-vinst i klubbens historia.

Sedan dess fortsätter klubben att skriva ny historia.

Nu har nämligen alla spelare och ledare i klubben fått sina namn inristade på Stanley Cup-bucklan och då lyckas Vegas vara unika i två olika kategorier samtidigt.

De är nämligen första lag någonsin att skriva in namnen på bucklan innan den åker ut på sommarturné hemma hos varje spelare. Philip Pritchard, som är “Keeper of the Cup”, skriver på Twitter att han hoppas att detta blir en ny tradition.

Det är dock inte det enda som är unikt med att Vegas nu har namnen på Stanley Cup-bucklan. De har nämligen fyra målvakter vars namn står med på bucklan och inget tidigare lag har någonsin haft så många målvakter på bucklan.

Adin Hill, Laurent Brossoit, Jonathan Quick och Logan Thompson har alla fått sina namn på Stanley Cup-bucklan. Den svenske stjärnmålvakten Robin Lehner snuvas dock från att få sitt namn på bucklan eftersom han varit skadad och inte spelat en enda match för Vegas under den gångna säsongen.

The Golden Knights are the first team in NHL history with 4 goalies names on the Cup for one championship.



Awesome. https://t.co/KxJOe8vMLJ