Oliver Tärnström lämnar SHL och Rögle för spel i HockeyAllsvenskan med Brynäs nästa säsong.

För hockeysverige.se berättar han om NHL-campen i New York, säsongen i Rögle och Tingsryd samt flytten till Brynäs.

– Det ska bli kul och vi ska försöka studsa upp direkt och göra en satsning mot SHL, säger 20-åringen.

STOCKHOLM (Hockeysverige.se)



Oliver Tärnström kommer från två säsonger där han alternerat mellan SHL-spel med Rögle och spel i HockeyAllsvenskan med Tingsryd. Inför kommande säsong lämnar han södra delarna av Sverige för att spela i HockeyAllsvenskan med Brynäs. En spännande utmaning för den Rangers-draftade forwarden.



Hockeysverige.se träffade 20-åringen från Gustavsberg strax efter att han landat i Sverige efter att han varit på camp utanför New York.

– Campen var en kul upplevelse. Det var andra gången jag var där, men man lär sig nya grejer varje gång. Samtidigt är det häftigt att se alla faciliteter som man har där, berättar Oliver Tärnström och fortsätter:

– Rangers har sitt träningsområde i Westchester som ligger en bit utanför New York. Därifrån tar det ungefär en timme eller 45 minuter att åka in till Manhattan.



Hann ni med att åka in till Manhattan något?

– Ja, vi åkte in en dag med laget, kollade på Madison Square Garden och var uppe i någon hög byggnad.



Hur upplever du Madison Square Garden som arena?

– Den är häftig. Det satt bilder uppe runt om i hela hallen med alla artister och historiska sporten som varit där.

Oliver Tärnström har nyligen kommit hem från New York Rangers utvecklingsläger. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Håller kontakten med Rangers hela tiden”

Nu är det långt ifrån mest nöjen på NHL-camperna utan det ska hinnas med mycket på kort tid.

– Vi vaknade tidigt, åkte till hallen, åt frukost, gympass, ispass… Sedan är det lite olika grejer varje dag. En dag hade vi kostföreläsning och en annan lite mediaträning.

– Dessutom hade vi lite aktiviteter på eftermiddagarna. Bland annat åkte vi in och åt middag på några olika restauranger, kollade Madison Square Garden och lite sådant.



Förutom Oliver Tärnström var även Hugo Ollas, Rasmus Larsson och Olof Lindbom från Sverige på plats.

– Två målvakter, jag och Rasmus. Det blev såklart mycket att hänga med svenskarna.



Hur har dialogen varit med Rangers organisation om din framtid?

– Vi håller kontakten hela tiden. Dom har en spelarutvecklare i Europa, Antti Miettinen, som varit och kollat och hälsat på mycket då jag spelade i Rögle. Vi kollade lite video tillsammans och snackade om lite allt möjligt.

Lånades ut till Tingsryd: “Bra för mig”

Senaste två säsongerna har Oliver Tärnström alltså alternerat mellan spela i Rögle och Tingsryd.

– Jag tycker att det har varit en lärorik tid samtidigt som jag utvecklats som både spelare och person. Jag har fått komma in i seniorhockeyn och lärt mig anpassa mig dit.

Vad betydde det att få en relativt stor roll i Tingsryd trots att det var en serie lägre än SHL?

– I Tingsryd fick jag mer en roll som jag hade då jag tidigare spelade juniorhockey. Spelade fler minuter, powerplay och kunde bidra mer offensivt.

– Jag trivdes absolut bra i Tingsryd. Det var kul och bra för mig att komma dit och få lite speltid.

Oliver Tärnström i Tingsryd den senaste säsongen. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Du är från Gustavsberg utanför Stockholm, hur var det att flytta till Ängelholm?

– Det var såklart lite annorlunda, säger Oliver Tärnström med ett skratt och fortsätter:

– I början var det rätt stor skillnad att anpassa sig. Att kunna cykla överallt och inte behöva åka tunnelbana som här i stan. Det passade mig bra och var faktiskt skönt.



Är det lättare att fokusera på hockey om man bor i en mindre stad jämfört med exempelvis Stockholm?

– Jag tror att det där är upp till dig själv. Om man är fokuserad på hockeyn är det nog inte så stor skillnad.

“Jag tror att det var bra för mig att spela både och”

Du kommer från AIK:s led, var det aldrig aktuellt med utlåning dit i stället för till Tingsryd?

– Nej, egentligen inte. Tingsryd hörde av sig samtidigt som det var nära till Ängelholm så jag kunde ta bilen emellan.

– Det hände några gånger att jag spelade med Tingsryd ena dagen för att åka upp till Växjö därifrån och spela med Rögle dagen efter och sedan tillbaka till Tingsryd. Det blev enkelt för mig att hoppa mellan där.



Hur påverkade det här hoppande mellan två lag och serier med tanke på att kontinuitet är viktigt?

– Ja, kontinuitet är viktigt. Det var nog bara bra för mig att spela med Tingsryd. Även om jag inte spelade så mycket med Rögle lärde jag mig hela tiden nya saker där. Jag tror att det var bra för mig att spela både och.

Till nästa säsong flyttar Tärnström till Gävle. Foto: Ronnie Rönnkvist

Flyttar till Brynäs: “Passade mig bäst”

Ny klubbadress för Oliver Tärnström blir nu alltså Brynäs.

– Jag snackade med staben i Rögle. Vi tyckte båda att det var bäst för mig spela i HockeyAllsvenskan en säsong. Kunna utveckla min hockey där och det jag ska var bra på.



Få en större roll?

– Ja, exakt.



Brynäs i HockeyAllsvenskan…

– Det ska bli kul och vi ska försöka studsa upp direkt och göra en satsning mot SHL. Det vore kul om vi klarade det.



Fanns det flera alternativ för dig?

– Ja, men jag kände att Brynäs passade mig bäst. Man märker också att det är ett stort intresse kring hockeyn i Gävle.

– Sedan har Brynäs en jättefin arena, bra gym, fint omklädningsrum… Jag har inget att klaga på där, säger 20-åringen med ett leende.

Du har tränat en del med laget redan, hur har första tiden varit?

– Jag tycker att det varit kul. Gruppen är bra och vi har kört på bra på träningarna. Man känner att det är en väldigt stor förening när man ser alla legendarer som sitter uppsatta på väggarna i omklädningsrummet, gymmet och runt omkring.

Hur ska det bli att bo i Gävle?

– Det ska bli kul. Nu har jag ännu inte varit där jättemycket, men jag tycker det vekar vara en fin stad så jag har trivts bra så här långt.



Vad har du för målbild med din tid i Brynäs?

– Målet är att vi ska gå upp i SHL. Jag har inga personliga mål mer än att spela så bra som möjligt, utvecklas och hjälpa laget att ta steget upp igen, avslutar Oliver Tärnström.

Oliver Tärnströms förhoppning att gå tillbaka upp till SHL. Foto: Ronnie Rönnkvist

