Mattias Janmark blir kvar i Edmonton Oilers.

Han har kommit överens om ett nytt ettårskontrakt med klubben värt en miljon dollar.

Mattias Janmark undviker att gå ut på free agent-marknaden.

Under fredagsnatten bekräftade nämligen Edmonton Oilers att de har kommit överens om ett nytt kontrakt med den svenske forwarden. Det nya kontraktet gäller endast för säsongen 2023/24 och är värt en miljon dollar (cirka 10,8 miljoner kronor).

THE JANITOR RETURNS



The #Oilers have signed forward Mattias Janmark to a one-year contract extension with an average annual value (AAV) of $1 million.