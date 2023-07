Jacob Peterson imponerade efter trejden till San Jose Sharks.

Nu belönas han med ett nytt kontrakt inför nästa säsong.

Den senaste säsongen inledde Jacob Peterson i Dallas Stars men direkt efter premiärmatchen blev han nedskickad till AHL där han fick spela resterande delen av sin tid i Texas.

Peterson gjorde 26 poäng på 44 matcher för Texas Stars i AHL innan han trejdades till San Jose Sharks. Där fick han inleda i farmarlaget San Jose Barracuda och stod för sex poäng på åtta matcher innan han lyftes upp till NHL-laget.

Den 23-årige svensken imponerade då efter att ha kommit upp till Sharks då han gjorde åtta poäng på elva matcher under säsongsavslutningen.

Nu belönas Jacob Peterson med att få ett nytt kontrakt med NHL-klubben. Han skriver nämligen ett tvåvägskontrakt inför säsongen 2023/24 värt 775 000 dollar (cirka 8,4 miljoner kronor) i NHL och en lön på 375 000 dollar (cirka 4,04 miljoner kronor) vid spel i AHL.

– Jacob är en smart och mångsidig ung forward som kom in och passade in bra i vår grupp förra säsongen. Vi ser fram emot att ha tillbaka honom här och bygga vidare på hans fina start, säger general managern Mike Grier.

Petey is staying in San Jose!



The #SJSharks have signed forward Jacob Peterson to a one-year contract.