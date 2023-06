ANNONS

Den nye Brynästränaren Niklas Gällstedt är hemma i Sverige, efter åtta år utomlands. Så sent som ifjol vann han schweizisk guld med Zug - en klubb som på senare år fått mycket uppmärksamhet för sin sanslösa träningsanläggning.

– Det är en helt fantastisk anläggning. Den är helt enorm, säger Niklas Gällstedt i en lång intervju med hockeysverige.se.

Under Niklas Gällstedts två sista år i Schweiz, efter fem år i Kloten och Rapperswil, jobbade han som assisterande tränare i den nya giganten Zug. En klubb som de senaste 15 åren mer eller mindre alltid slutat topp-fyra i serien. 2017 till 2022 var man dessutom i fyra av fem mästerskapsfinaler, och såväl 2021 som 2022 vann man guld. Dan Tangnes är sedan många år klubbens huvudtränare, och vid förra årets guld hade han alltså Gällstedt vid sin sida.

– Det var som natt och dag, jämfört med Kloten och Rapperswil. När jag var i Rapperswil var de nykomlingar och första året stängde de ligan på grund av Covid. Andra året gick vi till semi mot Zug. Vi vann en av matcherna och pressade dem faktiskt ganska bra. Det var en fjäder i hatten. Jag var redan klar för Zug då, men vi hade inte gått ut med det.

– I Zug var det helt andra premisser. Förlorade vi en match blev snacket “Varför då? Hur går vi vidare från det här?". Där ska man vinna allt man ställer upp i. Det är en helt annan mentalitet.

Framför allt har Zug fått mycket uppmärksamhet för sin enorma träningsanläggning OYM, som ni bland annat kan se mer av i “Fimpens Resa”. Träningsanläggningen beskrivs som världens modernaste, och innehåller våning på våning med olika träningshallar, gym, videorum i biosalongsstorlek och annan lyx.

“Ingen kan säga ‘ja, men…’”

Anläggningen ägs av Hans Peter Strebel, presidenten för Zug. Tränaren Dan Tangnes säger i Fimpens Resa att Strebel betalade ungfär en och en halv miljard ur egen ficka, för att bygga de minst sagt flådiga träningslokalerna.

– Det är en helt fantastisk anläggning. Den är helt enorm. Det var nästan svårt att ta in det, när man såg den, säger Gällstedt.

– Han är en fantastisk ägare. Han är helt enorm och brinner verkligen för det. Är det något som inte är bra, då ser han till att det blir bra. Han är 74 år idag men kommer ner varje match och sitter med tränarna i tränarrummet och är intresserad. Han frågar vilka som inte spelar. Han frågar vilket budskapet varit till spelarna idag. Han frågar vad vi kan titta på. “Går det dåligt?”, “Hur går vi vidare?”, “Vad kan vi göra?”, “Kan jag göra någonting?"

Blir man en bättre hockeyspelare av att ha tillgång till allt det där?

– Jag kan säga så här: Du har ingenting att klaga på, i alla fall. Som spelare har du alla förutsättningar du behöver för att lyckas. Det finns ingen spelare som kan säga “Ja, men…” utan det sitter folk runtomkring dig som du alltid kan fråga saker. Det finns vetenskapsmän som säger att du som hockeyspelare behöver "det här" och “det där".

OYM, med gymmet, det led-styrda golvet och den inbyggda träningsrinken. Foto: Fimpens resa.

“Alla halkar efter”

Gällstedt ser dock ett par bekymmer med den enorma anläggningen.

– Kommer du in på gymmet har du inte en aning om vad 50 procent av grejerna är. Och allting går ju via spelarnas telefoner. Nackdelen med allt är ju att det är så stort, så att spelarna försvinner iväg på olika ställen så fort de kommer in på morgnarna. Sen kör vi skillsträning och då går backarna åt ett håll och forwards åt ett håll. Sen går vi på is, och först då kommer en genomgång för lagträningen. Det är först då som alla spelare träffas. Det blir väldigt utspritt.

– Och jag säger alltid att om du inte har dagsljus på dig så går energinivån ner. Vi satt på tredje våningen nedåt, och det var liksom…du såg ingenting. Du hade isytan utanför dig, men den såg du inte.

Ska man vara orolig över svensk hockey? Halkar vi efter?

– Jag skulle säga att alla halkar efter, som inte har den möjligheten som man har där. Och jag har inte sett något liknande någon annanstans, säger Gällstedt som sedan lyfter fram kosten som en nyckel.

– De gör allting själva. Allting är lokalt och egenproducerat. Maten, alla “bars”, alla återhämningsdrycker. De gör allt själva. Allt.

– Sen är det väldigt viktigt att vi förmedlar till vårt kök vad vi vill ha, och sen får man se om det är möjligt till den ekonomi som finns. För det kostar ju, också. Men just det brukar inte vara något problem, säger han med ett leende.

Niklas Gällstedt. Foto: Måns Karlsson.

Och nu byter du det där mot Brynäs, som spelar i HockeyAllsvenskan.

– Det är klart att det skiljer sig. Och det kanske ska vara så, oavsett om Brynäs hade spelat SHL eller inte. Det är få klubbar förunnat att ha de möjligheterna som man har där nere.

I Schweiz spelar man ofta tisdag, fredag, lördag, vilket gör att både återhämtningstiden och förberedelsetiden mellan helgmatchen är korta.

– “Pre-scoutingen” måste vara perfekt. På fredag kan du möta ett finsklett lag, på lördagen möter du en svensk tränare. Du måste hela tiden ändra dig i ditt tankesätt, och framför allt måste du vara påläst. Det är något jag utvecklat under de här åren. Har du suttit i bussen efter Genève borta på fredagen och sovit två, tre timmar, och sen ska du göra en presentation av en ny motståndare dagen efter - då måste du ha allt förberett och vara på tå igen. Du måste hela tiden ändra dig i ditt tankesätt. Här (I Sverige) får du någon dag extra på dig att förbereda dig mellan matcherna.

– En sak som slagit mig är att vi i Sverige är sjukt noggranna med nerjoggen efter matcherna, för att kroppen ska återhämtas. I Schweiz handlar det om att packa ner grejerna, tryck i dig mat så fort det bara går, och sätt dig i bussen hem. Det här med att jogga ner? Nja.

Överlag ser Niklas Gällstedt tillbaka på sina två år i den schweiziska storklubben med värme.

– Jag lärde mig jättemycket på hela resan jag hade utomlands, men framför allt de sista två åren. Man måste ha bra spelarmaterial, men också en kultur där du skapar vinnare. Det tycker jag man gjort i Zug under Dans ledning. Man kan inte ta ifrån honom hur mycket framgångar han har haft med att vinna serien och mästerskapet.

