New Jersey vann toppmötet med Toronto

New Jersey-seger med 5–2 mot Toronto

New Jerseys femte seger på de senaste sex matcherna

Jack Hughes tremålsskytt för New Jersey

Det var två topplag som möttes i NHL under onsdagen när Toronto tog emot tredjeplacerade New Jersey. New Jersey vann matchen med 5–2 (0–1, 4–1, 1–0).

Därmed har New Jersey vunnit fem matcher i rad i NHL.

Brenden Dillon bakom New Jerseys avgörande

Toronto tog ledningen efter 6.40 genom John Tavares framspelad av Oliver Ekman-Larsson och William Nylander. New Jersey hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–1 efter 1.27 genom Jack Hughes och gick upp till 1–3 innan Toronto svarade.

I periodpausen hade New Jersey ledningen med 2–4. Jack Hughes stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 30 sekunder kvar att spela assisterad av Jesper Bratt.

New Jerseys Jesper Bratt hade tre assists och Jack Hughes gjorde tre mål.

Nästa motstånd för Toronto är Buffalo. Lagen möts lördag 25 oktober 01.30 i KeyBank Center. New Jersey tar sig an Minnesota hemma torsdag 23 oktober 01.00.

Toronto–New Jersey 2–5 (1–0, 1–4, 0–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (6.40) John Tavares (Oliver Ekman-Larsson, William Nylander).

Andra perioden: 1–1 (21.27) Jack Hughes (Jesper Bratt, Brett Pesce), 1–2 (23.20) Cody Glass, 1–3 (24.55) Brenden Dillon (Lucas Glendening, Arsenij Gritsjuk), 2–3 (27.05) Matias Maccelli (William Nylander, John Tavares), 2–4 (36.20) Jack Hughes (Jesper Bratt, Simon Nemec).

Tredje perioden: 2–5 (59.30) Jack Hughes (Jesper Bratt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 2-1-2

New Jersey: 5-0-0

Nästa match:

Toronto: Buffalo Sabres, borta, 25 oktober

New Jersey: Minnesota Wild, hemma, 23 oktober