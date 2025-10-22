5–1-seger för Pittsburgh – besegrade Vancouver

Pittsburgh vann med 5–1 mot Vancouver

Thomas Novak matchvinnare för Pittsburgh

Tredje raka segern för Pittsburgh

Pittsburgh segrade mot Vancouver hemma i PPG Paints Arena i NHL. 5–1 (1–1, 3–0, 1–0) slutade matchen på onsdagen.

Pittsburgh–Vancouver – mål för mål

Första perioden var jämn. Vancouver inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Conor Garland efter 1.15, men Pittsburgh kvitterade genom Connor Dewar efter 11.39. I andra perioden var det Pittsburgh som var starkast och gick från 1–1 till 4–1 genom tre snabba mål i slutet av perioden av Thomas Novak, Sidney Crosby och Anthony Mantha. 5.55 in i tredje perioden nätade Pittsburghs Justin Brazeau framspelad av Anthony Mantha och Kris Letang och ökade ledningen. Målet var Justin Brazeaus femte i NHL.

Pittsburghs Justin Brazeau stod för ett mål och två assists.

Lagen möts på nytt i Rogers Arena den 26 januari.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 24 oktober. Då möter Pittsburgh Florida i Amerant Bank Arena 01.00. Vancouver tar sig an Nashville borta 02.00.

Pittsburgh–Vancouver 5–1 (1–1, 3–0, 1–0)

NHL, PPG Paints Arena

Första perioden: 0–1 (1.15) Conor Garland (Elias Pettersson, Filip Hronek), 1–1 (11.39) Connor Dewar.

Andra perioden: 2–1 (34.20) Thomas Novak (Kris Letang, Justin Brazeau), 3–1 (36.18) Sidney Crosby, 4–1 (37.33) Anthony Mantha (Jevgenij Malkin, Justin Brazeau).

Tredje perioden: 5–1 (45.55) Justin Brazeau (Anthony Mantha, Kris Letang).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 3-0-2

Vancouver: 3-0-2

