Lassi Lehtinen. Så heter MoDos nye stjärnmålvakt. Han kommer närmast från spel i TPS.

– vi tror att han och Olle Eriksson Ek kan bli ett perfekt sparringpar, säger sportchef Henrik Gradin.

Han blev finsk mästare och utsedd till ligans bästa målvakt i Lukkotröjan 2021. Då hade han en räddningsprocent på 94,0 och släppte in knappt 1,4 mål per match. Den senaste säsongen, i TPS Åbo, räddade han 92,1 procent av skotten och släppte in 1,85 mål per match.

Nu är Lassi Lehtinen klar för spel i MoDo.

– En ung målvakt som trots sin ålder redan besitter en hel del rutin, både från hög nivå hemma i Finland och från internationellt spel, säger MoDo Hockeys sportchef Henrik Gradin till klubbens sajt.

24-årige Lehtinen gjorde tre landskamper den gångna säsongen. Han har även varit uttagen till U20-VM två år, men utan att få spela.

– Lassi är tävlingsinriktad och ambitiös och vill nå långt i sin karriär, till NHL. Vi är glada för att han vill ta nästa steg hos oss i MoDo och vi tror att han och Olle Eriksson Ek kan bli ett perfekt sparringpar, säger Gradin.

