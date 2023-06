Hershey Bears är Calder Cup-mästare 2023 efter en jätterysare i den sjunde och avgörande finalen mot Coachella Valley Firebirds.

Svenske backen Gabriel Carlsson fick då vara med och lyfta bucklan. För Hershey är det deras tolfte titel – mer än något annat AHL-lag i historien.

I natt avgjordes Calder Cup-finalen mellan Hershey Bears och Coachella Valley Firebirds som möttes i den sjunde och avgörande finalmatchen och det blev då en riktig rysare.

Ställningen var 2-2 efter ordinarie tid då Coachella Valley tagit ledningen med 2-0, bland annat efter en assist från svenske Jesper Frödén, men Hershey kom tillbaka och kvitterade för att tvinga fram förlängning.

Det är den blott andra gången i AHL:s historia som den sjunde och avgörande finalmatchen går till förlängning och det hade inte hänt på 70 år.

16 minuter in i overtime kom då segermålet. Mike Vecchione tryckte in pucken för 3-2 till Hershey Bears vilket innebar att klubben blir Calder Cup-mästare 2023.

