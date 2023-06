Oliver Ekman Larssons dagar i Vancouver Canucks är förbi. Under fredagen kom beskedet att NHL-klubben köper ut svensken ur de återstående fyra åren av hans kontrakt. Det innebär att klubben kommer att betala svensken över 200 miljoner kronor – för att inte spela för dem.

Under fredagskvällen öppnade NHL sommarens först "buyout window". Det är den period fram till 30 juni där NHL-klubbarna ges möjlighet att köpa ut spelare ur sina kontrakt.

Vancouver Canucks, anförda av svenske general managern Patrik Allvin, utnyttjade omedelbart den möjligheten genom att sent på fredagskvällen meddela att man köper ut Oliver Ekman Larsson från sitt kontrakt.

Utköpet innebär att Canucks under de åtta närmaste åren kommer att få betala 19,5 miljoner dollar – över 200 miljoner svenska kronor – i reda pengar för att bli av med svenskens kontrakt. Det innebär också att man kommer att ha delar av OEL:s lön kvar mot lönetaket ända fram till 2031.

Massive buyout for Oliver Ekman-Larsson sprinkled over the next 8 years. The #Canucks are paying him $19.5 million in real cash to go away, per @CapFriendly. pic.twitter.com/zSwNBPHLPh