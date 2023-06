ANNONS

Matthew Tkachuk missade Florida Panthers sista match i Stanley Cup-finalen. Anledningen var en fraktur på bröstbenet. Nu har stjärnforwarden avslöjat hur pass illa däran han var – och att han fick ta hjälp av sin lillebror Brady för att ens komma upp ur sängen och klä på sig på morgnarna.

– Det var många som hjälpte mig, berättar han för Florida Hockey Now.

Det blev ett i dubbel bemärkelse tungt slut på säsongen för Florida Panthers toppforward Matthew Tkachuk. Dels missade han den femte och sista Stanley Cup-finalen mot Vegas Golden Knights, dels gick Panthers förlorande ur matchen och därmed också finalserien.

Under gårdagen mötte Tkachuk media för att berätta om den skada som han spelade med under delar av finalserien mot Golden Knights. Den 25-årige amerikanen drabbades av en fraktur på bröstbenet i den tredje finalmatchen när han tacklades av Keegan Kolesar, men spelade ändå klart den och fanns även ombytt i match fyra innan han tvingades kasta in handduken i avslutningsmatchen.

Det visar sig att Matthew Tkachuks lillebror Brady, till vardags lagkapten för Ottawa Senators, fick hjälpa honom med både det ena och det andra för att han skulle kunna delta i match fyra.

Tkachuk: “Killarna fick hjälpa mig att knyta skridskorna”

– Min brorsa bodde hos mig vid tidpunkten och han fick hjälpa mig i och ut ur sängen, hjälpa mig att klä på mig och ta mig till rinken, berättar Tkachuk för Florida Hockey Now.

– Där hade jag andra killar som fick knyta mina skridskor och sätta på mig tröjan, så jag var glad att jag lyckades försöka spela den matchen, men jag var inte mig själv.

Inför match fem i Las Vegas kom verkligheten i kapp honom. Tkachuk tvingades följa tillställningen från läktaren och ryssen Grigorij Denisenko ersatte honom i laguppställningen.

– Jag visste att jag inte var mig själv. Det är svårt att rättfärdiga att försöka spela när det finns tolv bättre alternativ än jag. Och så var det vid den tidpunkten, konstaterar han.

– Men jag kan hålla huvudet högt med vetskapen om att jag gjorde allt i min makt för att kunna spela.

Matthew Tkachuk kommer att behöva rehabilitera skadan under sommaren, men varken han själv eller Floridas coach Paul Maurice tror att den ska hämma honom inför kommande säsong.

Tkachuk stod för 24 poäng (11+13) på 20 slutspelsmatcher. Detta efter en grundserie där han satte personbästa med 109 poäng (40+69).