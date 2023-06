ANNONS

Han är en av Sveriges mest meriterade hockeypersoner någonsin. Nu ska Tommy Samuelsson träna den hockeyallsvenska nykomlingen. Men hur hamnade en av Sveriges mest rutinerade tränare i den, i sammanhanget, lilla småländska klubben?

Tommy Samuelsson har förutom 19 säsonger i elitserien som spelare, tre SM-guld, VM och OS-spel en tränarkarriär som sträcker sig från 1999 till 2023. Få har personer i Sverige kan visa upp en lika imponerande CV. Nu ska ha ta över nykomlingen i Hockeyallsvenskan, Nybro. Senaste uppdraget, vilket var i HV71, fick han lämna så sent som förra säsongen. Hur tilltufsad är han egentligen efter att för endast andra gången i sin långa karriär, tvingats lämna ett tränaruppdrag?

– Jag sa direkt då det skedde i januari att man måste skilja på sak och person, berättar Tommy Samuelsson och fortsätter:

– Lever man i den här businessen så länge som jag gjort så skulle jag nog klara av det också. Sedan är det alltid så att jag vill fullfölja mina uppdrag, givetvis. För mig blev det ett avslutat kapitel där och då i januari. ”Thats it”.



Går det att klä ord på känslan då ditt lagbygge och arbete med laget tog HV71 tillbaka till SHL?

– Klart att jag är stolt över det, men framför allt är jag stolt över mina medarbetare som varit med på resan. SHL var ett utpekat mål och någonstans hoppas jag någon klappar en på axeln för det vi gjorde, för det är ganska tydligt att det inte är så lätt. Vi har ju, så att säga, Djurgården i närminnet.

– Det är inte ”bara”, som i vårt fall, åka till Ljungby, AIK på Hovet en fredagskväll eller Tingsryd borta en onsdagskväll. Det måste man ha respekt för oavsett vart man kommer ifrån. Om du kommer från SHL eller, som där jag är nu, Division 1 med Nybro.

Framgångsfaktorerna för HV71

Vad ser du som nyckeln till att ni lyckades med uppdraget?

– Att vi hade mixen av erfarenhet från spelare som tidigare hade spelat under de här premisserna i Hockeyallsvenskan. Då tänker jag på Jesper Kokkonen, (Tyler) Vesel med flera. Till det att vi lyckades rekrytera (Taylor) Matson, (Chad) Billins och den typen kategori spelare som har gjort x-antal år uppe i högsta ligan.

– Plus då tillsammans med den ungdomliga entusiasmen som vi hade med Emil Andrae och så vidare. Inte heller att förglömma tryggheten i form av ryggraden med (Daniel) Bertov som han hette då vi gick upp, han heter ju Glad, idag (Nichlas) Torp, (Simon) Önerud och dom här killarna.

– Det fanns en kärntrupp som hade HV71:s DNA och stod för klubbens identitet. Mixat då med alla dom andra olika ingredienserna.

– Sedan måste man ha lite flyt och ha alla friska, ett bra powerplay, ett bra boxplay… Det är något man givetvis bygger upp under säsongen. Ingångsvärdet var att vi hade den här kvalitén. För det är såklart kvalité att åka till Karlskoga en fredagskväll, Hovet eller Ljungby som jag sa, där klubbarna har fullt hus för första gången på 30 år eller liknande. Det måste man ha respekt för.

– Samtidigt vände vi på det där till att göra det till en utmaning för oss och se det som en möjlighet i stället.

Jesper Kokkonen firar uppflyttningen 2022. Foto: Bildbyrån.

Avancemanget tillbaka till SHL kom också att betyda mycket för bygden enligt Tommy Samuelsson.

– Det betyder allt egentligen. Klart att det finns en historik i bygden. Jag kan reflektera över det vi gjorde 2006 med Skellefteå (Uppflyttningen till SHL), vad det betydde och betyder för den bygden.

– Man kan vända på det och se till MoDo som det tog sex år för att komma upp. Jag kan tänka mig hur lätt det kan vara att tappa intresset, partnerskap och allting egentligen. Inte bara det utan nästa del är rekryteringen av yngre spelare och få in nya spelare i organisationen. På så vis tror jag det betydde mer än vad man kan reflektera över när man är mitt i det.

“Kändes redan på första mötet”

Från och med Säsongen 2023/24 kommer Tommy Samuelsson tillsammans med Pontus Nyberg och Robin Wengdahl träna nykomlingen Nybro i Hockeyallsvenskan.

– Jag träffade Rasmus Aro (sportchef) och Kim (Ahlqvist, klubbchef) ganska förutsättningslöst. Alla möten du har i ditt liv ger någon sorts erfarenhet. Jag var ganska grön när det gäller vad dom hade gjort, men visste såklart att Nybro hade gått upp.

– Vi hade en träff på ett hotell i Skövde. Vi satt där och pratade egentligen allmänt om hockey, deras resa, var jag var på min resa och så där. Redan på första mötet när de presenterade organisationen och resan klubben gjort senaste sex, sju åren och var dom var idag, framför allt organisatoriskt och ekonomiskt, kändes det som att det kunde bli något.

– Nybro har gjort en fantastisk resa senaste sex, sju åren och vänt ett minusresultat till ett plusresultat på Division 1-nivå. Det imponerade starkt på mig.

Jesper Kandergård. Foto: Ronnie Rönnkvist.

– Nej, inte mer än resultatmässigt. Jag visste att det var fyra lag som slogs om platsen i Hockeyallsvenskan inför sista omgången.– Utifrån mötet vi hade blev det ett besök på plats tillsammans med min fru. Vi tittade på lokaliteter, logistik och allt sådant. Sedan gick allt ganska fort.

Nybro har så här långt värvat Jesper Kandergård från Leksand, Rihards Marenis Örebro, Theo Nordlund, Vasa Sport, Aleksi Ainali, Kristianstad, Hugo Styf, MoDo, Anton Kivelä, Växjö J20 och kanadensaren Alex Tonge från Heilbronner Falken.

– Det är alltid så när man går upp en serie, och då i vårt fall från Division 1-nivå, att man tar med sig spelare upp, vilket jag tycker är bra. Framför allt efter den presentationen jag fick av Kim och Rasmus, om det här genuina och familjära.

– Jag tror också det är något spelarna har burit med sig för allt i Nybro är i en mindre omfattning. Hur mycket partnerskapen betyder som klubben jobbar med och hur fansen lever för det här. Dessutom finns det en historik i Nybro som många känner till. Någonstans har Nybro nu byggt upp en tilltro och ett DNA i spelar-gruppen också när det gäller det familjära och genuina.

– Vi har x-antal spelare med oss upp. En del satt på kontrakt medan andra är ”ny-sajnade”. Jag tror det är jätteviktigt, apropå att man rekryterar ett nästan halvt nytt lag, att man har spelare som har identiteten och ett DNA som klubben stått för och byggt upp under sex, sju år. Vilket också i gjorde att dom gick upp.

– Jag är ganska nollställd vad det gäller dom spelarna och har inte sett dom speciellt mycket. Jag tror att det är bra utifrån mitt och deras perspektiv att jag är ganska nollställd vad det gäller deras prestationer och vart dom är i sina karriärer när vi går in i säsongen.

“Han har en uppsida”

Många av spelarna ska dessutom bevisa sig på en Hockeyallsvensk nivå enligt Samuelsson.

– Ja, men det känns genuint och bra. Sedan gäller det att vi rekryterar längst fram i leden. (Jesper) Kandergård är ett sådant exempel. Han vill börja om lite och försöka ta sig tillbaka till SHL genom oss. Kan jag och vi bidra till att han kan ta nästa steg i karriären är vi jätteglada givetvis samtidigt som han kommer betyda mycket för vår prestation ute på isen och att etablera oss i Hockeyallsvenskan.

– Hugo Styf är också en sådan spelare. Han har en uppsida som vi hoppas kunna peta fram och hade också en bra säsongen i Hästen. Sedan gäller det att vi får in sista pusselbitarna. Så är det egentligen för alla lag.

Hugo Styf. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Med tanke på vad du säger med många som hänger med upp från Hockeyettan och ni är nykomlingar, blir ditt viktigaste jobb det rent taktiska eller att få killarna som hänger med upp att anpassa sig efter den hockeyallsvenskans kostymen?

– Jag tror det är en mix givetvis. En del av dom har erfarenhet sedan tidigare från Hockeyallsvenskan, men har gått ner för att starta om. Precis som en SHL-spelare som inte riktigt har fått fotfäste går ner och börjar om på en hockeyallsvensk nivå.

– Det handlar mycket om att få killarna att tro på att dom klarar av och har kvalitéer för att spela på den här nivån. Att få killarna att bli lite framåtlutade.

– Sedan ska dom in i ett system givetvis och klara av det. Dom klarade av att vara vinnare förra säsongen så vår uppgift blir att få dom att bli vinnare på en hockeyallsvensk nivå också.



Östersund, som nykomling i hockeyallsvenskan, gjorde en mycket fin säsong 2022/23, men hur långt kan nykomlingen Nybro räcka?

– Jag var inne på det tidigare. Respekten för HV71 och Djurgården. Respekten för att åka till olika arenor… Hockeyallsvenskan är bra.

– Man måste ha respekt för att gå upp en serie. Att sedan etablera sig på den nivån är tillräckligt svårt första säsongen med tanke på att man kommer in sent i rekryteringen och man ska rekrytera ett halvt nytt lag.

– Därifrån är det också viktigt att man får en kemi och grupp som fungerar tillsammans. Klart att dom fick ihop kittet i slutet av förra säsongen trots turbulens och allt det där. Det gäller att få in så snabbt som möjligt hitta det igen, en stabilitet samt lugn och ro i verksamheten.

