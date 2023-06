ANNONS

Efter sparkningen från Toronto 2019 anklagades Mike Babcock för trakasserier av spelare han tidigare coachat.

Nu ser han ut att vara tillbaka i NHL – enligt både TSN och Sportsnet kommer Babcock att ta över som ny huvudtränare för Columbus Blue Jackets.

Mike Babcock ser ut att återvända till NHL efter att ha fått sparken av Toronto Maple Leafs i november 2019.

Efter sin sparkning från Toronto blossade det upp flera skandalhistorier kring Babcock och hans ledarskap. Flera rapporter samt berättelser från tidigare spelare vittnade om att Babcock både förödmjukat och trakasserat sina spelare under en längre tid.

En av de som klev fram och vittnade om Babcocks skräckvälde var tidigare Detroit-svensken Johan Franzén som bland annat kallade Babcock för en ”fruktansvärd människa” och en “mobbare” i en intervju med Expressen från 2019.

– Den värsta person jag har träffat. En mobbare som gav sig på folk, det kunde vara städare i arenan i Detroit eller vem som helst. Han hoppade på folk bara för att, sade Franzén då.

Tar över Columbus – men anställningen dröjer

Tre och ett halvt år efter avskedet från NHL-scenen, och ett år efter att han sagt att han gjort sitt som hockeytränare, ser nu 60-årngen ut att vara på väg tillbaka till ligan.

TSN, Sportsnet och ESPN har nämligen alla uppgifter som säger att Mike Babcock är på väg att ta över som ny huvudtränare för Columbus Blue Jackets där han ska ha varit förstavalet av general managern Jarmo Kekäläinen.

Enligt uppgifterna kommer det dock dröja innan Columbus anställning av Babcock kan offentliggöras. Hans gamla kontrakt med Toronto gäller nämligen fortfarande till 30 juni och först efter månadsskiftet kan Blue Jackets slutföra de sista detaljerna kring rekryteringen.

Ledde Detroit till Stanley Cup

Efter avskedet från Maple Leafs i november 2019 anslöt Babcock till University of Vermont som rådgivare under säsongen 2020/21 innan han återupptog tränarkarriären säsongen därpå då han tog över huvudansvaret för University of Saskatchewan. I augusti 2022 meddelade Babcock att han planerade att avsluta sin tränarkarriär men nu ser han alltså ut att återvända till tränarbänken i NHL.

Under sin tränarkarriär i NHL har Mike Babcock coachat Toronto, Detroit och Anaheim och vann 2008 Stanley Cup med Red Wings.

