Linus Weissbach gör ett fint Calder Cup-slutspel i skymundan. Svensken stod i natt för två mål när Rochester förlorade med 4-2 mot Hershey.

Rochester, med bland annat Isak Rosén i laget, är illa ute i Calder Cup-slutspelet. Efter nattens förlust ligger de nu under med 3-1 i matcher.

Ett blågult glädjeämne var dock Linus Weissbachs dubbel.

Forwarden gjorde både 1-0 och 2-0 innan Hershey vände på matchen med fyra raka mål. Svensken har nu gjort nio poäng på tio matcher och är på väg mot ett fint slutspel.

