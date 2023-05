Så byggdes finallagen: Florida Panthers

ANNONS

I två delar går Rasmus Kågström igenom hur de båda Stanley Cup-finalisternas lagbyggen tagit form.

Först ut: Florida Panthers.

Laguppställningen är baserade på CapFriendlys spelartrupp.

Florida Panthers

Målvakter

30. Spencer Knight

Draftad (som 13:e spelare totalt 2019)

Florida Panthers lade vantarna på storlöftet Spencer Knight redan i förstarundan av NHL-draften 2019, efter att burväktaren storspelat med det amerikanska utvecklingsprogrammet USNDTP under två års tid och utnämnts till U18-VM:s bästa målvakt. Knight spenderade de två efterföljande säsongerna i den amerikanska collegeligan med Boston College innan han under våren 2021 skrev på sitt entry level-kontrakt med klubben.

Inför den här säsongen skrev 22-åringen på ett nytt treårskontrakt med en lönetaksträff på 4,5 miljoner dollar. Utmanade Bobrovskij om förstaspaden under sin rookiesäsong, men har denna säsong haft det tyngre. Sedan slutet av februari är Knights inskriven i NHLPA:s assistansprogram och är borta från hockeyn på obestämd tid.

34. Alex Lyon

Free agent (2022)

Den amerikanske 30-åringen Alex Lyon har gjort karriär i farmarligorna, där han innan denna säsong hade gjort elva NHL-matcher som mest under en och samma säsong. Lyon hämtades in till Panthers för att bredda målvaktspositionen i klubbens farmarlag Charlotte Checkers, men kallades upp till Panthers under våren för att täcka upp för Bobrovskij.

Under slutskedet av grundserien tog Lyon över förstaspaden och inledde faktiskt årets Stanley Cup-slutspel som förstaval, innan Bobrovskij fick ta över mellan stolparna inför match 4 mot Boston.

72. Sergej Bobrovskij

Free agent (2019)

“Bob” var det stora målvaktsnamnet när free agent-marknaden slog upp sina portar den 1 juli 2019 och Florida var klubben som vann dragkampen om den ryske stjärnmålvaktens signatur genom att slänga upp ett sjuårigt kontrakt värt i runda slängar 700 miljoner kronor. Sergej Bobrovskij har inte levt upp till lönekuveret alla dagar som en Florida Panther, men i årets Stanley Cup-slutspel så har 34-åringen många gånger varit skillnaden mellan vinst och förlust för Panthers.

Skulle Panthers gå hela vägen och vinna Lord Stanleys pokal så lär det stå mellan honom och Matthew Tkachuk om vem som vinner Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulle spelare.

Sergej Bobrovskij har storspelat i slutspelet. Foto: Bildbyrån

Backar

4. Casey Fitzgerald

Waivers (2023)

Den 26-årige amerikanen plockades upp på waivers i januari och har haft en tillbakadragen roll på Floridas blålinje sedan hans ankomst till klubben. Spelade fyra matcher i grundserien och har endast gjort ett framträdande i Stanley Cup-slutspelet, så Casey Fitzgerald får ses som en nödlösningsreserv i detta lagbygge.

5. Aaron Ekblad

Draftad (som 1:a spelare totalt 2014)

När Florida fick chansen att välja som första lag vid NHL-draften 2014 var det ingen tvekan om vilken spelare de skulle välja. Aaron Ekblad hade sedan tidigare fått exceptionell status i OHL och backen kunde ta klivet direkt från juniorligan rakt in i NHL som 18-åring.

Sedan dess har han varit gjuten på Panthers blålinje och även fast produktionen dippat en aning den här säsongen, 38 poäng på 71 matcher jämfört med 57 poäng på 61 matcher ifjol, så är Ekblad en stöttepelare i detta Panthers-bygge.

7. Radko Gudas

Free agent (2020)

Florida blev Radko Gudas fjärde NHL-klubb i karriären efter att han skrev på för klubben som free agent under hösten 2020. Den tjeckiske backen är inte direkt någon finlirare, utan har gjort sig ett namn i NHL tack vare sin fysiska och ibland fula spelstil. Gudas är en back som inte lägger fingrarna emellan och har varit en nyttig pjäs på Panthers blålinje i årets Stanley Cup-slutspel.

18. Marc Staal

Free agent (2022)

Veteranen hämtades in som en breddvärvning på Panthers blålinje inför den här säsongen efter att han spenderat sina två senaste säsonger i Detroit. General managern Bill Zito skrev fast 36-åringen, som spelat över 1 000 NHL-matcher, på ett minimikontrakt och tränaren Paul Maurice har matchat honom i över 22 minuter per match i årets Stanley Cup-slutspel.

Bang for the buck, kan man påstå.

28. Josh Mahura

Waivers (2022)

25-åringen plockades in via waivers från Anaheim bara dagar innan grundseriepremiären mot New York Islanders. Därefter spelade Josh Mahura samtliga 82 grundseriematcher för Panthers. I slutspelat har han matchats tämligen sparsamt, där han förvisso varit ombytt i samtiga 16 matcher men snittat minst istid av samtliga ordinarie backar med sina dryga tolv minuter per match.

32. Lucas Carlsson

Trejd (från Chicago Blackhawks 2021)

Lucas Carlsson finns med i Panthers slutspelstrupp, men har ännu inte fått spela någon match i årets Stanley Cup-slutspel. Den förre Brynäs-backen hämtades in till Panthers via en trejd med Chicago för två år sedan, där han tillsammans med landsmannen, och namnen, Lucas Wallmark anslöt till Panthers i utbyte mot tre spelare (däribland HV-aktuelle Henrik Borgström) och ett sjunderundeval. Den här säsongen har det bara blivit två NHL-matcher för Carlsson, vars kontrakt löper ut till sommaren.

42. Gustav Forsling

Waivers (2021)

Den 26-årige östgöten är en av finalistens stora fynd. Efter att Gustav Forsling varit någorlunda ordinarie på Chicago Blackhawks blålinje så fick han inte alls något fotfäste i Carolina Hurricanes, där han spendarade hela sin sejour i klubben i AHL. Inför säsongspremiären placerades han på waivers av Carolina, varpå Florida valde att lägga beslag på honom.

Sedan dess har han inte bara varit ordinarie i NHL – han har varit en av Panthers viktigaste backar. Forsling producerade 41 poäng på 82 grundseriematcher och har i slutspelet snittat närmare 27 minuters istid per match. Gustav Forsling är förmodligen en av de mest underskattade svenskarna vi har i NHL för tillfället.

62. Brandon Montour

Trejd (från Buffalo Sabres 2021)

Lagets store backgeneral. Kom till Panthers via en trejd med Buffalo, där Bill Zito endast tvingades offra ett tredjerundeval för att landa den högerfattade backen. Med facit i hand får det anses vara ett genidrag av general mangern Bill Zito.

Montour öste in 73 poäng på 80 grundseriematcher den här säsongen och slutade med den noteringen på en femteplats i backarnas totala poängliga, före spelare som Adam Fox, Cale Makar och Roman Josi, bland andra. I slutspelet har Montour snittat 27 minuter och 35 sekunders istid per match, vilket är den tredje högsta noteringen av samtliga spelare i slutspelet.

Brandon Montour. Foto: Bildbyrån

Forwards

6. Colin White

Free agent (2022)

Den tidigare stortalangen (draftades i förstarundan 2015 av Ottawa) fick det aldrig riktigt att lossna i den kanadensiska huvudstaden. I somras gav Senators upp på 26-åringen och köpte ut honom från kontraktet. Panthers valde då att chansa på den amerikanske forwarden med ett ettårigt avtal värt drygt en fjärdedel av vad Senators betalade honom.

White har på intet sätt varit någon stor succé i Panthers, med 15 poäng på 68 grundseriematcher som facit. Han har accepterat den roll han fått och snittar strax över sju och en halv minuts istid per match.

9. Sam Bennett

Trejd (från Calgary Flames 2021)

Likt Colin White var Sam Bennett ett tidigare storlöfte som inte riktigt lyckats leverera vad som förväntats av honom i den kubb som draftade honom. I Bennetts fall blev han Calgary trogen i drygt sex säsonger innan han i april 2021 skeppades till Florida i utbyte mot svenske Emil Heineman och ett andrarundeval.

I Panthers hittade Bennett rätt med en gång och gjorde 15 poäng på sina tio första matcher, vilket resulterade i en kontraktsförlängning över säsongen 2024/25. Sedan denna säsong är Bennett assisterande lagkapten och har producerat elva poäng på 15 matcher i slutspelet. En av många starka tredjer signerad Zito.

10. Anthony Duclair

Free agent (2020)

Trots en stark säsong med Ottawa Senators säsongen 2019/20 dröjde det till mitten av december 2020 innan Anthony Duclair hittade en ny klubb via free agent-marknaden. Panthers erbjöd honom ett ettårskontrakt som sju månader senare blev ett nytt treårskontrakt tack vare en produktiv debutsäsong i Florida.

Duclair stod för sin poängbästa säsong i NHL-karriären förra säsongen (58 poäng), men fick se en stor del av årets grundserie förstörd på grund av skadebekymmer. 27-åringen kom tillbaka i spel i slutet av februari och hann varva upp lagom till slutspelet, där han hittills producerat nio poäng på 15 matcher.

12. Eric Staal

Free agent (2022)

Många trodde nog att Eric Staals NHL-karriär var över när han skrev på ett AHL-kontrakt med Iowa Wild förra säsongen. Ingen NHL-klubb nappade på honom i somras heller, men inför säsongen fick Staal ett provspelskontrakt med Panthers som han lyckades omvandla till ett ettårsavtal med klubben.

Den 38-årige centerveteranen levererade habila 29 poäng i grundserien och har fått finna sig i en tillbakadragen roll i slutspelet, men med tanke på att hans tid i NHL såg ut att vara över för ett år sedan så är han nog tämligen glad över att få spela Stanley Cup-hockey tillsammans med lillebror Marc just nu.

13. Sam Reinhart

Trejd (från Buffalo Sabres 2021)

Sam Reinhart är frukten av ytterligare en lyckad affär med Buffalo Sabres. I juli 2021 bytte Panthers till sig forwarden i utbyte mot ett förstarundeval och målvaktstalangen Devon Levi.

I Florida har Reinhart fått ut betydligt mer av sin offensiv, där han under sin debutsäsong i Panthers öste in 82 poäng på 78 matcher och där han denna säsong producerade 31 må och totatl 67 poäng på 82 grundseriematcher. I slutspelet är Reinhart lagets näst målbäste spelare med sina sju mål, bara slagen av superstjärnan Matthew Tkachuks nio fullträffar.

15. Anton Lundell

Draftad (som 12:e spelare totalt 2020)

Finländaren är en av totalt fyra spelare som Panthers draftat själva, där samtliga fyra spelare plockats i förstarundan. Florida valde Anton Lundell som tolfte spelare totalt i NHL-draften hösten 2020 och efter en produktiv säsong hemma i Finland, där han snittade närmare en poäng per match i Liiga med HIFK och var framstående i det finska VM-laget, så flyttade Lundell över till Nordamerika.

Den nu 21-årige centern slog sig in i Panthers lag omedelbart och producerade finfina 44 poäng på 65 matcher under sin debutsäsong. Den här säsongen blev det 33 poäng på 73 grundseriematcher för finländaren, som stått för sju poäng (1+6) under Panthers resa fram till Stanley Cup-finalen.

16. Aleksander Barkov

Draftad (som 2:a spelare totalt 2013)

Florida förlorade förvisso draftlotteriet 2013 och gick miste om att välja Nathan MacKinnon som första spelare, men man får ändå säga att Panthers fick ett tämligen fint tröstpris i form av Aleksander Barkov. Finländaren har varit ordinarie i Panthers sedan han skrev på för klubben sommare 2013 och är i dag en av ligans bästa tvåvägscentrar.

Barkov öste in 78 poäng på 68 grundseriematcher för Florida och i slutspelet har han hittills noterats för 14 poäng på 16 matcher.

Aleksander Barkov och Matthew Tkachuk. Foto: Bildbyrån

19. Matthew Tkachuk

Trejd (från Calgary Flames 2022)

Go big or go home!

Florida Panthers var involverad i en av sommaren 2022:s största trejder när man skeppade iväg lagets interna poängkung Jonathan Huberdeau till Calgary, där Panthers förutom Huberdeau även gav upp nyckelbacken MacKenzie Weegar, forwadslöftet Cole Schwindt samt ett villkorligt förstarundeval för att landa sitt stora pris: Matthew Tkachuk.

Tkachuk skrev omedelbart på ett åttaårskontrakt värt i runda slängar 760 miljoner kronor och har sedan dag ett varit den nyckelspelare som Zito hopades att Tkachuk skulle vara. I grundserien öste han in 109 poäng på 79 matcher och i slutspelet har han, tillsamamns med Sergej Bobrovskij, varit Panthers bästa spelare. Under resan till finalen har Tkachuk noterats för nio mål och totalt 21 poäng, där han bland annat avgjorde tre av de fyra segermatcherna mot Carolina i konferensfinalen.

22. Zac Dalpe

Free agent (2021)

Veteranen plockades in som en breddvärvning sommaren 2021, där han sedan sin ankomst till Panthers organisation till största del har fått spela en viktig roll i klubbens farmarlag Charlotte i form av lagets kapten. Zac Dalpe gjorde ett gäng NHL-matcher med Panthers i december, men avslutade grundserien i farmarligan.

I slutspelet har Dalpe emellertid kastats in i hetluften, även om han bara snittat runt sex minuters istid. 33-åringen har inte spelat sedan Toronto-serien och det ska nog till en skada eller avstänging om han ska få speltid i finalserien mot Vegas.

21. Nick Cousins

Free agent (2022)

Cousins skrev på ett tvåårskontrakt med Panthers som free agent i somras efter att hans avtal med Nashville löpt ut. I Florida tangerade han den här säsongen sin poängbästa notering i NHL-karriären med 27 poäng på 79 matcher och i slutspelet har han fått speltid med stjärnspelare som Sam Bennett och Matthew Tkachuk.

29-åringen har gjort två mål i årets slutspel, varav det ena var det mål som sköt Panthers vidare från matchserien mot Toronto då Cousins avgjorde match fem i övertidsspelet.

23. Carter Verhaeghe

Free agent (2020)

Här har vi ytterligare ett fynd från Bill Zitos sida.

I oktober 2020 skrev Carter Verhaeghe på ett tvåårskontrakt som free agent efter att han lämnat regerande mästaren, tillika rivalklubben, Tampa Bay Lightning. Forwarden skrev på ett kontrakt värt en miljon dollar per säsong och levererade så pass bra att han lyckades mer än fyrdubbla sin lön när han förlängde avtalet mindre än ett år senare.

I årets grundserie öste Verhaeghe in 42 mål och totalt 73 poäng på 81 matcher och i slutspelet har det hittills blivit 15 poäng (6+9) på 16 matcher.

Carter Verhaeghe sköt över 40 mål i grundserien. Foto: Bildbyrån

27. Eetu Luostarinen

Trejd (från Carolina Hurricanes 2020)

Den finländske 24-åringen hämtades in via en trejd med Carolina i samband med trade deadline 2020, där han ingick i det utbyte som Hurricanes var villiga att ge upp för att landa forwarden Vincent Trocheck.

Luostarinen inledde sin tid i Panthers med att spela farmarlagshockey innan han säsongen därpå slog sig in i NHL-laget. Finländaren har ökat sin produktion stadigt under sina tre säsonger i Panthers och noterades för 43 poäng (17+26) på 82 grundseriematcer den här säsongen. I slutspelet har den tidigare KalPa-spelaren producerat fem poäng (2+3).

54. Givani Smith

Trejd (från Detroit Red Wings 2022)

Givani Smith anslöt till Panthers strax innan jul, då Red Wings var villiga att ge upp forwarden i utbyte mot veteranbacken Michael Del Zotto. Smith har varit en rollspelare för Panthers och har kastat handskarna inte mindre än sex gånger sedan flytten till Florida.

I slutspelet har Paul Maurice haft svårt att hitta en plats åt Smith i laguppställningen, vilket resulterat i att han bara spelat en match under hela Panthers succéslutspel.

72. Patric Hörnqvist

Trejd (från Pittsburgh Penguins 2020)

“Bengan” anslöt till Florida i september 2020, då Panthers bytte till sig honom i utbyte mot Colton Sceviour och Mike Matheson. Tiden i Florida har emellertid präglats rätt hårt av skador.

Förra säsongen blev det 65 matcher i grundserien och denna säsong blev det bara 22 matcher innan Hörnqvist tvingades kasta in handduken på grund av hjärnskakningsproblematik. 36-åringen spelade sin senaste match i början av december.

94. Ryan Lomberg

Free agent (2020)

Den 28-årige forwarden har nog överträffat Floridas förväntningar, då han inte spelade någon NHL-hockey säsongen innan han skrev på för Panthers som free agent under hösten 2020. Med sitt fysiska spel bidrar Ryan Lomberg med en härlig energi i Panthers spel och sedan flytten från Calgary till Florida har han faktiskt spelat uteslutande NHL-hockey, även om hans roll varit tämligen begränsad.

Lomberg kom till spel i samtliga 82 grundseriematcher, men skadebekymmer har begränsat honom till endast åtta matcher i årets slutspel. På dessa matcher har han snittat drygt tolv minuters istid.

TV: Florida Panthers Eastern Conference-mästare 2023