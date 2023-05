ANNONS

I natt kvalificerade sig Florida Panthers för sin första Stanley Cup-final på 27 år. Strax innan dess kom beskedet att arkitekten bakom lagbygget, general managern Bill Zito, är en av finalisterna till Jim Gregory General Manager of the Year Award.

De flesta finalisterna inför NHL Awards i Nashville 27 juni har redan presenterats. Men på onsdagskvällen avtäckte NHL även de tre general managers som gör upp om Jim Gregory General Manager of the Year Award.

Den som hade mest att fira under onsdagen var onekligen Florida Panthers general manager Bill Zito. Han presenterades inte bara som en av de tre finalisterna till priset utan fick även se sitt lag kvalificera sig till Stanley Cup-final efter en 4–3-seger i den fjärde konferensfinalen mot Carolina Hurricanes

58-åringen tog över Florida Panthers 2020 och har snabbt bidragit till att göra laget konkurrenskraftigt för första gången på länge. I fjol lyckades laget vinna President's Trophy efter att ha plockat flest poäng i grundserien. I år höll man på att missa slutspel, men efter att ha kommit in med liten marginal har man slagit ut topplag som Boston Bruins, Toronto Maple Leafs och nu alltså Carolina på vägen till final.

Zito får konkurrens av Nill och Sweeney

Zito får konkurrens om priset av Dallas Stars general managern Jim Nill, 65, och Boston Bruins dito Don Sweeney, 56.

Nill, vars Stars ligger under med 0–3 i matcher i konferensfinalen mot Vegas Golden Knights, har lett sin klubb till fina framgångar de senaste åren. 2020 tog man sig hela vägen till Stanley Cup-final mot Tampa Bay Lightning i covid-bubblan i Edmonton och den här säsongen spelade man in 108 poäng i grundserien och har slagit ut både Minnesota Wild och Seattle Kraken på vägen till konferensfinal.

Sweeney var med om en historiskt bra grundserie med sitt Boston Bruins. Klubben spelade in rekordhöga 135 poäng efter att ha vunnit 54 av de 82 grundseriematcherna. I slutspelet gick det sedan utför och laget föll med 3–4 i matcher i den första rundan av slutspelet efter att ha tappat en 3–1-ledning i matcher.

Don Sweeney vann Jim Gregory General Manager of the Year Award så sent som 2019.

