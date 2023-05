Schweiz dominerade i gruppspelet och tog sig vidare som etta. De ställdes då mot det lägst rankade laget från grupp A – Tyskland. Som då vann semifinalen med 3-1.

Det högst rankade laget från grupp B mot det lägst rankade laget i grupp A. På förhand var Schweiz, med storstjärnor som Kevin Fiala och Nico Hischier, stora favoriter.

Men redan från start var det Tyskland som drev matchen.

1-0 kom redan sex minuter in i matchen när Maximilian Kastner stänkte dit pucken. Resultatet stod sig perioden ut. I den andra flyttade Schweiz fram positionerna och gjorde 1-1 via Jonas Siegenthaler.

Vid målet var Tysklands stora stjärna, Moritz Seider, fly förbannad. Backen tyckte att han hade fått klubban avslagen strax innan kvitteringen kom. Domarna höll dock inte med utan släppte situationen.

Bara minuter senare tog då Seider ett matchstraff för boarding. Den tidigare Röglespelaren körde över en schweizare in mot sargen och drog på sig 5+20 minuter.

Moritz Seider has been ejected for Germany for this hit on Gaetan Haas.



Huge loss for Germany. #IIHFworlds pic.twitter.com/liNHWtdd65