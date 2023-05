ANNONS

De senaste åren har gått snabbt för HV71:s nyförvärv Olle Strandell, med en resa från HockeyEttan till SHL på två säsonger. Men åren dessförinnan var desto krokigare och gick via spel i Västerås och Leksands juniorverksamheter, och drygt två säsonger i Borlänge.

– Alla vill ta den spikraka vägen från J20 och uppåt. Kollar man så är det inte många som klarar det, säger backen i en intervju med hockeysverige.se.

Olle Strandell var aldrig riktigt aktuell för Dalarnas TV-pucklag och för två säsonger sedan spelade han i HockeyEttan med Borlänge. Sedan kom Strandell under Johan Hedbergs och Örjan Lindmarks vingar i Mora IK. Därefter har resan gått rakt uppåt. Kommande säsong är det dags för 23-åringen att ta steget in i SHL med HV71.



Hans resa började dock i det som då hette Ejendals Arena i Leksand.

– Jag var nog redan i gamla Leksands Isstadion och har sedan varit i Tegera så långt tillbaka som jag kan minnas, berättar Olle Strandell med ett leende då hockeysverige.se träffar honom för en intervju på Gårdscaféet uteservering i centrala Leksand.

– När man är från Leksand är hockeyn nästan heligt. Då jag växte upp här var det hockey, innebandy, fotboll… Alla polare höll på med hockey, samtidigt som många i släkten är hockeyintresserade. Då föll sig allt naturligt att jag skulle börja med hockey.



Pappa, Christer Strandell, var en duktig och målfarlig fotbollsspelare i Leksand, men Olle Strandell har inte gått i hans fotspår.

– Han säger att han var det i alla fall, skrattar HV71-backen och fortsätter:

– Jag höll på med fotboll till det att jag var tvungen att välja. Då gick jag i nian och det var ganska självklart att välja hockey. Däremot tycket jag fortfarande fotboll är väldigt kul och kollar nästan mer på det än på hockey.

Hamnade i Västerås: “Var perfekt”

- Arsenal! Det kommer från mina kusiner, ”Tompa”, ”Steffe” och Emil.

Olle Strandell har inte enbart fått sin hockeyutbildning Leksand, utan mellan 2015 och 2018 spelade han för Västerås J18 och J20-lag.

– Det var aldrig aktuellt att jag skulle komma med i TV-pucken. Då förstod jag ganska snabbt att när jag skulle söka hockeygymnasium skulle det inte bli Leksand. Då var det egentligen bara att söka mig dit där jag hade chansen att komma in.

– När Västerås kom på tal var det självklart eftersom dom har en elitverksamhet på juniorsidan. Jag var tacksam över att komma in där eftersom det kan vara ganska tufft att komma in på ett hockeygymnasium om man inte spelat TV-pucken.

– Jag trivdes grymt bra i Västerås och det var en väldigt rolig tid. Dels med hockeygymnasiet, dels utanför hockeyn med polare och så vidare. Jag har också kvar många bra vänner därifrån.

– Västerås var perfekt. En lugn och trygg miljö samtidigt som jag kunde träna bra och skolan var bra.



Folk, spelare likaväl som spelarnas föräldrar, suktar efter att komma med i TV-pucken, men Olle Strandell tycker inte att det är något som ska påverka spelarnas satsning på hockey.

– Nu läser jag inte så mycket vad som skrivits om det, men klart det är en väldigt kul grej för alla killar och tjejer som kommer med. Men om man tycker att hockey är tillräckligt kul…

– Du är 15 år när TV-pucken spelas. Kommer du inte med, men tycker hockey är kul, är det bara fortsätta. Är du tillräckligt duktig och orkar hålla i kommer det ändå chanser. Sedan tror jag inte bara det handlar om barnen, utan jag tror att kanske även föräldrarna sätter lite press för att deras barn ska komma med.



Olle Strandell kom aldrig till Västerås IK A-lag utan flyttade efter tre säsonger hem till Leksand där han under en säsong spelade i klubbens J20-lag.

– Under min första säsong i J20 åkte Västerås ner i ettan. Då hade jag kanske någon förhoppning om att få spela lite där, men jag är inte besviken att det inte blev så utan jag är väldigt nöjd och tacksam på alla sätt att jag fick vara där.

“Alla vill ta den spikraka vägen”

Hur tänkte du kring att fortsätta satsa på hockeyn efter att du gjort en säsong i Leksands J20 för att sedan gå ner i Hockeyettan för spel med Borlänge?

– Det var ganska självklart att komma hem till Leksand, familj och alla nära vänner. Vi hade Christer Olsson och (Mikael) ”Challe” Karlberg den säsongen i J20. Att dom två skulle ha ett J20-lag… Det är svårt att hitta bättre tränare för ett juniorlag. Efter den säsongen gick jag till Borlänge. Alla vill ta den spikraka vägen från J20 och uppåt. Kollar man så är det inte många som klarar det.

– Klart att det är skillnad på hur man lever i Division 1 med jobb och allt sådant, men seriositeten är på ungefär samma nivå. Alla där vill något och det var fortfarande satsning.



Din karriär tog fart i Borlänge, vad hände med dig som hockeyspelare då du kom dit?

– Svårt att svara på, men antagligen det här klassiska: Att jag blev mer mogen. Inte bara då i hockeyn utan också med allt runt om, jobba och allt.



Vad jobbade du med i Borlänge?

– Jag var elevassistent i Kvarnsvedens skola.

Genombrottet kom den tredje säsongen

Det blev två och en halv säsong i Borlänge för backen.

– Det gick bra, men inget spektakulärt. Tredje säsongen tog det fart. Jag hade väldigt bra tränare. Stefan Gustafsson hade jag under alla mina tre säsonger i Borlänge. Tredje säsongen kom även Hasse Lodin dit. Han hade varit min ungdomstränare under alla mina år. Då han kom dit tog det fart på riktigt.



Vad tillförde Hans Lodin?

– ”Grabben” (Stefan Gustafsson) var också en bra tränare, men med Hasse kanske jag fick mer trygghet i och med jag känner Hasse så långt tillbaka som jag kan minnas i och med att hans som, Viktor, och jag är bra kompisar.

– Hasse sa till mig ”Det här är du bra på och vet att du kan”. Jag fick nog lite större självförtroende av det och försökte göra det jag ville göra samtidigt som han pushade mig till det.

Hyllningen: 'Betytt sjukt mycket'

Under säsongen 2021/22 fick Olle Strandell ett oväntat besked av sina tränare.– Det var Hasse och Stefan som sa till mig på en träning att jag skulle åka till Mora för att träna, och spela en match. Det kom från ingenstans.– Jag skulle spela en match, kanske två. Sedan fick jag kontrakt där för nästa säsong, så det var snabba ryck.– Framför allt tycker jag det är skillnad på toppen i Hockeyallsvenskan kontra ettan. Det finns många bra lag i ettan och som jag tycker får för lite uppmärksamhet för det är inte jättemycket som skiljer.– Sedan tycker jag inte att det var så stork skillnad att spela i Hockeyallsvenskan jämfört med ettan. Det är lite mer struktur och med upp-styrt i Hockeyallsvenskan. Däremot skjuter och tacklas alla ungefär lika hårt.– Största skillnaden är annars att det är en helt annan livsstil eftersom man i Hockeyallsvenskan kan leva på hockeyn– Ja, det måste jag säga. Efter att jag fått en sommar där jag bara kunde fokusera på fys och inte hade något jobb vid sidan av kände jag skillnad. Det hände något där.

Säsongen 2022/23 svarade Olle Strandell för fem mål och totalt 28 poäng på 51 matcher i Hockeyallsvenskan för Mora.

– Det är svårt att klaga på den säsongen, men det var en snöpligt slut. Jag skulle säga att det var en väldigt bra säsong för laget och även mig.

– Vi hade ett väldigt bra gäng i Mora och väldigt kul tillsammans. Alla slog personbästa under säsongen. Det har alltid varit så i Mora, att dom vill ta dit och utveckla spelare. Den här säsongen var det väldigt många som tog steg framåt. Det ska Johan (Hedberg) och Örjan (Lindmark) ha en stor eloge för.

“Helt andra resurser"

– Sjukt mycket. Dels hur båda är som personer dels också tränare. Oavsett om det gick bra eller dåligt var det alltid väldigt kul att komma till hallen i Mora.– Dom gav oss chanser, lät oss göra det vi var bra på… Båda var klockrena. Sedan var det såklart under en viss struktur, men så länge man gjorde det man kunde… En väldigt utvecklande miljö.– När det var match var det såklart match och träning, träning, men man spelar hockey för att det är kul. Om du inte har kul under stora delar av en säsong blir det tufft. Utanför gäller det att ha en bra stämning. Det skapade man i Mora och jag fick komma in i den.– När det började gå bra för mig förra säsongen sa min agent att det var några lag som hade hört sig för. Jag vet också att ”Nubben” (Kent Norberg) kollade lite i början av säsongen.– Det blev aldrig något konkret förrän i slutet av säsongen. När det bara hade gått två år sedan jag spelade i Borlänge kändes det lite halv-overkligt att skriva på för HV71, säger Olle Strandell med ett skratt.– Allt från media till resultat innebär en större press, men jag vill tro att jag är ganska avslappnad och kan skaka bort sådant.– Ja, framför allt när det gäller hockeyn. Vad andra tycker och tänker, om jag gör en bra eller dålig match, oavsett gäller det att inte sväva för högt om jag gjort en bra match eller sjukna för lågt om det gått dåligt.Det kommer bli en tuff kamp för att ta en plats. Jag kommer verkligen få visa framfötterna för att få spela. Jag vet att det kommer bli en tuff, men kul utmaning.– Mitt mål är att få spela kontinuerligt. Sedan kommer det såklart krävas hårt jobb. Det är jag beredd på att lägga ner.

Olle Strandell har tillbrin gat tre veckor i sin nya klubb och är imponerad över förutsättningarna där.

– Allting är så mycket större och det är så mycket mer personal. Det finns såklart helt andra resurser i HV71 och jag har sett hur otroligt proffsigt allt är där. Det var proffsigt i Mora också, men med mindre resurser. HV71 är ett hack uppåt.



Vad har du själv för minnen från att spela i det som idag heter Husqvarna Garden?

– Jag har spelat en match där. Då hyllade HV71 drömfemman. Jag tror det var (Martin) Thörnberg, (Jukka) Voutilainen och (Johan) Davidsson.

– Matchen kommer jag inte ihåg mer från än att det var ett bra tryck i hallen. Av det jag förstått och sett är det just ett bra tyck och drag där. Det ska bli häftigt att spela inför en fullsatt Husqvarna Garden.

– Jag kommer bo inne i stan. Nu har jag ändå varit i Dalarna under ganska många år så det ska bli kul och skönt att testa något helt annat.– Av det lilla jag sett av stan så ligger den väldigt fint vid vattnet och är lite större än trott, avslutar Olle Strandell samtidigt som Johan Hedbergs fru, Pernilla, tittar förbi och hälsar.

