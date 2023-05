ANNONS

Det blir inget VM-spel för William Nylander.

Enligt förbundskaptenen Sam Hallam har Tre Kronor satt sin trupp.

– Truppen vi har nu är den vi siktar på att gå med resten av VM, säger Hallam.

TAMMERFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har länge spekulerats om William Nylanders vara eller icke vara på Hockey-VM i Tammerfors.

Toronto Maple Leafs blev utslagna ur Stanley Cup-slutspelet för knappt en vecka sedan och bara ett par dagar senare meddelade Nylander själv att han ville spela VM. Strax därefter kom det rapporter om att stjärnan till och med var helt klar för VM-spel och att det bara var en tidsfråga innan han skulle dyka upp i Finland.

Men så blir det inte.

Efter Tre Kronors matchvärmning under lördagen meddelar förbundskapten Sam Hallam att William Nylander inte kommer spela VM – även om han inte nämner storstjärnan vid namn.

– Den truppen vi har precis här och nu är den vi siktar på att gå med resten av VM. Det som kan ändra det är eventuella skador. Vi känner att tidsfaktorn är en del och vi har haft en del dialog under veckan med olika parter och kommit i dag har vi tagit beslutet att det här är den truppen vi går med, säger Hallam under lördagsförmiddagen.

Det betyder att William inte dyker upp?

– Den truppen vi har på plats är den vi går med.

Har ni varit i direktkontakt med William Nylander de senaste dagarna?

– Som sagt, jag pratar bara om de som är här men jag tror att alla förstår att det pågår ett parallellt arbete runt omkring, ja.

Nylander ansluter inte: “Gruppdynamiken börjar sitta”

Det har varit en lång och utdragen process för att eventuellt få William Nylander till VM men nu står det alltså klart att det inte blir något mästerskap för storstjärnan.

Trots det vill Sam Hallam inte gå in på exakt vad som förhindrar Nylander från att ansluta till truppen.

– Jag tror att det är en process med olika delar som är svår för mig att gå in på exakt. Det är därför vi har valt att inte kommentera just varför, om eller hur. Det är olika delar som spelar in. Nu har vi som sagt kommit till ett beslut och för oss som är här på plats så vet vi att vi har startat turneringen väldigt bra och känner att vi är trygga, säger Hallam och fortsätter:

– Gruppdynamiken börjar sitta mer och mer för varje dag. Då skickar vi också in att vi vet att det är vi här som ska göra det. Vi väntar inte på någonting utan det är bara full gas som gäller.

Det blir inget VM-spel för William Nylander. Foto: Dan Hamilton-USA TODAY Sports

Håller en plats öppen: “Ger oss utrymme”

Tre Kronor kommer därmed att fortsätta resten av VM med endast 24 spelare registrerade medan en plats hölls öppen.

– Just nu, men det ger oss också möjligheten att skulle det hända någonting så har vi möjligheten att tillföra en spelare. Vi skapar oss lite manöverutrymme där tycker jag. Skulle det dyka upp skador eller sjukdomar så har vi möjligheten att ersätta skadade spelarna men vi har också en fri plats att direkt kunna skriva in någon.

Om det kommer in någon till truppen, blir det troligtvis en SHL-spelare då?

– Vi får se. Jag vill inte bidra till mer spekulation. Vi hoppas att det är den här truppen som ska stå här på söndag kväll nästa vecka och spela medaljmatch.

Tidigare i veckan fattade landslagsledningen beslutet att skicka hem backarna Joel Persson och Christian Folin för att, förmodligen, göra plats för Timothy Liljegren och William Nylander.

Men nu kommer inte Nylander och det blir då reaktioner kring att två spelare skickades hem trots att bara en ansluter till truppen. Sam Hallam förklarar beslutet.

– Jag tycker att träningsmässigt så står vi oss bra med sju backar och det är knappt några träningar kvar för oss nu. Matchmässigt är det också bra. Att ha spelare på plats över en längre tid som inte är en del av det, rent för deras och gruppens välbefinnande så tog vi det beslutet. Det känns helt rätt och den här öppna platsen ger oss lite utrymme.

– Att man måste ha 25 spelare betyder inte att man vill ha 25 spelare. Jag tycker att vi är i en bra sits där vi har utrymme att göra en förändring om det behövs. Det känns ganska bra att komma in med det till sista veckan.

Tre Kronor möter Frankrike under lördagskvällen, en match som startar 19:20. Sverige kommer då till spel med exakt samma trupp som i matchen mot Ungern eftersom Linus Johansson fortfarande är sjuk.

– Linus är fortfarande isolerad och nedbäddad. Det är bättre i dag än i går men han är inte tillgänglig för spel i dag, säger Hallam.

