Timothy Liljegren landade i Tammerfors under onsdagen efter en lång resa från Toronto.

Men NHL-förstärkningen spelar för Tre Kronor redan under torsdagens match mot Ungern.

– Jag tänker väl att det är lika bra att gå rätt in i smeten och köra på, säger Liljegren.

– Han har haft en lång resa nu och vi får ändå se till hans bästa att få komma igång här på ett bra sätt, säger assisterande tränaren Stefan Klockare.

TAMMERFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tre Kronor har väntat och väntat på ytterligare förstärkning från NHL – men nu är den här.

Timothy Liljegren är nu på plats i Tammerfors efter att ha tagit flyget från Toronto under onsdagen.

– Det är kul att vara här och dra igång, säger NHL-backen när han möter media under torsdagsmorgonen.

Hur mycket sömn i natt har det blivit efter resan?

– Inte jättemycket, jag fick några timmar men jag hade velat ha lite mer sömn men det ska nog gå bra ändå.

Timothy Liljegren var ensam utespelare på Tre Kronors morgonvärmning. Han är därmed redan spelklar och kommer vara med i eftermiddagens match mot Ungern.

Hur gick tankarna att ändå spela direkt?

– Jag känner väl att jag vill få igång kroppen, det var därför jag gick på is nu på morgonen också. Jag tänker väl att det är lika bra att gå rätt in i smeten och köra på. Vi får se hur det går med lungorna men jag tror det ska gå bra.

Enligt Tre Kronors assisterande förbundskapten Stefan Klockare så kommer Liljegren inte att stressas in utan får komma in i laget i sin egen takt.

– Han kommer få smyga in här och börja spela lite och sedan får vi se vart det leder. Vi har inte tagit något beslut om var han ska spela, vi har inte haft möten och så inför matchen än, säger Klockare och menar att det är en möjlighet att Liljegren får spela med kompisen Rasmus Sandin:

– Vi vet om att de har spelat tillsammans och de kommer nog definitivt att få göra något byte ihop under resans gång. Men han har haft en lång resa nu och vi får ändå se till hans bästa att få komma igång här på ett bra sätt. Han ska lära sig ett nytt system och så.

Tre Kronors match mot Unger börjar 15:20 och enligt Klockare blir det troligtvis så att Jesper Wallstedt vaktar det svenska målet.

Svarar på Torontos ovissa framtid: “Spekuleras varje år”

Timothy Liljegrens säsong i NHL tog slut natten mellan fredag och lördag förra veckan då Toronto Maple Leafs förlorade den femte matchen i konferenssemifinalen mot Florida Panthers.

Trots besvikelsen kring slutspelsuttåget valde han ändå att tacka ja till VM-spel.

– Vi åkte ut liksom och då var man ju ganska besviken efter det sedan ringde Sam, jag vet inte om han ringde två dagar efter tror jag, och frågade om jag var sugen. Det var jag och då blev det ganska snabba ryck med att boka flyg, packa ihop allt och komma hit.

Innan den 24-årige skåningen lämnade Toronto så hade han exit-samtal med general managern Kyle Dubas och huvudtränaren Sheldon Keefe kring hans egen och klubbens säsong samt framtid.

– Det var väl ganska positivt. Det är såklart att alla är besvikna över att vi inte gick längre. Vi har ju den målsättningen att vi ska gå längre och jag tycker att vi hade laget till det. Det var surt att vi åkte ut men allt som allt tycker jag ändå att vi hade en bra säsong. Det var mycket positivt snack men också lite saker som man kan jobba på men allt som allt var det ganska positivt.

Timothy Liljegren kommer från en stark säsong i Toronto. Foto: Dan Hamilton-USA TODAY Sports

De senaste åren har varit kantade av slutspelsbesvikelser för Toronto Maple Leafs. Den här säsongen lyckades de ta sig förbi den första slutspelsrundan för först gången på 19 år – men sedan tog det slut direkt i andra rundan i stället.

– Det var såklart stort att gå vidare. Vi vann ju borta (mot Tampa Bay) så man kände ju inte av det riktigt lika mycket som om vi hade gått vidare hemma. Det var klart att man såg klipp på Instagram och sådant där folk gick tokiga i stan. Det var väldigt kul men samtidigt tråkigt att vi inte kunde ta oss ännu längre för det hade varit ännu häftigare att se.

Efter att Toronto återigen åkt ut tidigare än vad klubben hoppats på har det återigen dragits igång med spekulationer från den kanadensiska pressen. Både general managern Dubas och tränaren Keefe ryktas hänga löst.

Liljegren tar dock snacket med ro.

– Jag har inte märkt det jättemycket. Jag följer inte median i Toronto så mycket, det lärde man sig ganska snabbt att man ska hålla sig borta från Twitter och liknande så jag kollar inte så mycket.

– Det spekuleras väl varje år när man inte går så långt som man vill. Det kommer alltid rykten och jag lägger inte så mycket fokus på det. Vi får se vad som händer under sommaren men jag tycker att vi har en väldigt bra grupp. Alla vill väl egentligen hålla den intakt, jag tycker att vi har en grupp för att kunna ta oss längre än vad vi har gjort.

– Alltid när man inte uppfyller kraven som är ställda så kan det ju bli förändringar så vi får se vad som händer.

“Ska försöka gå så långt vi kan och vinna guld”

Men nu är det alltså VM som gäller för Timothy Liljegren och han menar att han fått en bra känsla av gruppen som finns här samt fått ett bra intryck av förbundskaptenen Sam Hallam.

– Jag har kollat lite på matcherna och det har gått ganska bra hittills. Sedan känner jag några som har spelat för Sam tidigare och jag har bara hört positiva saker och jag har också fått en bra uppfattning av honom när jag snackat med honom. Det verkar vara ett bra gäng här.

Hur ser du på att kanske få spela ihop med vännen Rasmus Sandin igen?

– Det ska bli kul, jag har ju spelat med Rasmus under stora delar av min tid i Toronto. Det hade varit kul att få spela med honom igen. Det verkar vara ett bra lag här så vi ska försöka gå så långt vi kan och förhoppningsvis vinner vi guld.

Timothy Liljegren och Stefan Klockare går igenom detaljer på isen. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Assisterande tränaren Stefan Klockare är nöjd med att Tre Kronor får förstärkning och menar att Liljegren har haft en positiv utveckling de senaste åren.

– Det är en duktig back. När jag såg honom i unga år och när han var i Rögle så var det en skridskoskicklig back som var ruggigt offensivt präglad. Nu tycker jag att han har vuxit till sig fysiskt och byggt på spelet utan puck också. En bra tvåvägsback i mina ögon.

Kryptiska svaret om Nylander: “Inte snackat med honom”

Nu har en förstärkning kommit från Toronto men Tre Kronor – och alla som följer landslaget – väntar fortfarande på det stora namnet. Än har inget officiellt kommunicerats om William Nylanders vara eller icke-vara på VM även om allt pekar på att han kommer att förstärka Tre Kronor.

Timothy Liljegren menar att han inte pratat med Nylander om att spela VM tillsammans.

– Jag vet inte, jag har inte snackat med honom, i alla fall inte på några dagar. Han är i Toronto skulle jag gissa, säger skåningen med ett snett leende samtidigt som han svarar på varför duon inte flög till Tammerfors tillsammans om nu båda ska spela VM:

– Det vet jag inte. Det blev att jag åkte hit nu och sedan får man se vad som händer.

Hade det varit kul att få hit William också?

– Ja, det är alltid kul att spela med en spelare av hans kaliber. Han har haft en väldigt bra säsong med Toronto i år så det hade varit en väldigt bra förstärkning om han skulle komma, avslutar Timothy Liljegren.

