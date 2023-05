Som vanligt diskuteras William Nylanders framtid. Efter Torontos slutspelsuttåg i helgen placerar Sportsnets Jeff Marek svensken i Colorado - samtidigt som general manager Kyle Dubas inte utesluter trejder framöver.

– Jag skulle inte utesluta någonting, säger han.

Igår hade Toronto sin avslutande mediadag, efter slutspelsuttåget mot Florida. Auston Matthews, John Tavares och William Nylander var tre av spelarna som tydligt meddelade att de ville bli kvar i Toronto även framöver.

Men efter ännu ett slutspelsmisslyckande höjs nu återigen rösterna för att någon av lagets fyra stora stjärnor, de tre som redan nämnts samt Mitch Marner, behöver trejdas. Matthews och Nylanders kontrakt går ut 2024. Tavares och Marners löper ut året därpå.

När general manager Kyle Dubas fick frågan om han kunde tänka sig att göra det svarade han:

– Jag är intresserad av allting. Jag skulle inte utesluta någonting.

I veckans avsnitt av Sportsnet-podden 32 thoughts lanserade kanalens profil Jeff Marek en tänkbar klubbadress, om William Nylander skulle bytas bort från Maple Leafs.

– Många Nylander-hatare gillar inte att höra det här, men det skulle finnas ett enormt intresse för William Nylander om han görs tillgänglig på marknaden. Laget som hela tiden kommer upp för mig när jag tänker på en Nylander-trejd är Colorado.

– Landeskog spelar inte nästa säsong, och vi har väldigt många frågetecken runt Valerij Nitjusjkin. Skulle inte det kunna bli ett nytt hem för en kille som Nylander, med den struktur och den ledarstab som finns i Colorado?

Marek syftar till att Gabriel Landeskog tvingats till en ny operation, som håller honom borta från hela nästa säsong, och de minst sagt suspekta rapporter som finns runt Valerij Nitjusjkin.

Men själv var Nylander som sagt tydlig: Han vill stanna i Toronto - och förlänga sitt kontrakt.

– Jag älskar att vara här. Jag skulle inte vilja vara någon annanstans.

– Det vore skönt om vi kunde lösa det (ett nytt kontrakt), men den här säsongen tog precis slut. Jag vill inte tänka på det nu.

"Look I love it here, I don't want to be anywhere else."



William Nylander on his future in Toronto. pic.twitter.com/wFFOHeFSt9