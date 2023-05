ANNONS

En tackling från Emil Larsson avslutade Oscar Sundhs spelarkarriär i förtid.

Nu, två och ett halvt år senare, är Sundh på rätt väg i sin rehabilitering.

– Jag vet inte vilket ord jag ska använda för att uttrycka det, men jag har inte mått speciellt bra, säger Sundh till Hockeysverige.se.

Oscar Sundh kan se tillbaka på en mycket fin hockeyresa från Knivsta till SHL och Tre Kronor, men resan fick sämsta tänkbara slut. Det var under en match säsongen i november 2020 som Oscar Sundh fick en ful smäll av Örebrospelaren Emil Larsson, vilket har renderat i en hälsoproblematik som han haft svårt att hantera sedan dess.

– Det jag minns är att jag fick en passning av Brian Cooper. Jag vände upp i mittzonen och skulle sedan spela upp till Johannes (Salmonsson), men efter det minns jag inte så mycket mer och allt blev svart ett tag, berättar Oscar Sundh då hockeysverige.se träffar honom på ett hotell i centrala Stockholm där han ska få behandling för sina allvarliga hälsoproblem av Mårten Prosell och Erik Hermelin.

– Hur jag mått efter smällen? Jag vet inte vilket ord jag ska använda för att uttrycka det, men jag har inte mått speciellt bra. Det här var två och ett halvt år sedan och jag har gjort en resa, men jag har absolut en bit kvar att vandra.

Hur har rehabiliteringen sett ut under den här resan?

– I början var det bara att vänta och följa den klassiska hjärntrappan, men det hände inte så mycket. Jag var uppe här i Stockholm hos en kille som kikade lite på nacken, men som jag berättade när vi sågs tidigare för en intervju så drabbades min sambo av cancer ungefär samtidigt.

– Då lade jag all form av rehab åt sidan och förskte ta hand om vår son och helt enkelt ta oss igenom dagen.

– Sedan fick jag hjälp av HV71:s läkare. Han ordnade en remiss så jag fick börja gå på rehabiliteringsmedicinska mottagningen på Ryhov, sjukhuset i Jönköping. Jag började på Ryhov i november och gick där under åtta veckor.

– Jag kunde komma i gång lite med fysisk träning som ett inslag i ”rehaben”, men jag jobbade också mycket med arbetsterapin, pratade med psykolog och fick lite annan hjälp. Det hjälpte absolut.

Mått som bäst ute i naturen

Trots all hjälp har Oscar Sundhs väg tillbaka till ett relativt normalt liv efter smällen gått mycket långsamt framåt.

– Jag har haft olika typer av symptom, men det har blivit lite bättre. Via min agent Claes Elefalk, som även har Alexander Wennberg, kom jag i kontakt med Niclas Wennberg. Via honom kom jag i kontakt med Mårten och Erik.

– Jag åkte upp hit helt förutsättningslöst för en undersökning. Mårten och Erik gjorde några intressanta fynd. Sedan har jag blivit fortsatt behandlad med nålar av dem. Det har definitivt hjälpt mig och jag har hittat några intressanta mönster i hur jag mått kopplat till själva behandlingen.

– Annars har jag mått som bäst när jag varit ute i skogen, naturen, springer, rör på mig eller tränar på annat sätt. Att gå ut och sprina i spåret hemma i Jönköping är på något sätt ganska ”hjärndött” och vara ute lufsa är det jag mått bäst av.

Erik Hermelin var en gång patient hos Mårten. Han hade då haft en skada under halvår som han fått inom friidrotten. Han blev inte bättre och gav då Prosell ett försök och efter sex, sju behandlingar var han tillbaka och tävlade igen. Förra sommaren avslutade han sina läkarstudier och är nu involverad i forskarstudier kring den här behandlingen.

Även Mårten Prosell, som numera är bosatt i hockeymetropolen Leksand, började sin resa i rollen som patient år 1993. Efter att det hade smällt till i axeln då han kört bänkpress sökte han hjälp för sin smärta hos läkare, sjukgymnaster, naprapater etcetera under sju års tid utan framgång.

– Jag insåg att jag skulle ha ont för resten av livet. 1999 bestämde jag mig för att göra en radikal förändring, som nyligen legitimerad naprapat ville jag se om jag kunde göra något åt smärtan på egen hand. Jag ville komma in i axeln för att kunna utforska den på ett smidigt sätt och valet föll därför på att använda en akupunkturnål som verktyg, och då ska man veta att jag själv var mycket skeptisk till att använda nålar som behandlingsform då jag redan provat såväl akupunktur som dry-needling utan effekt.

– För att kunna jobba så säkert som möjligt läste jag in mig på axelns anatomi på detaljnivå. Med hjälp av nålen kunde jag på ett systematiskt och strukturerat sätt undersöka min axel inifrån. Så plötsligt en kväll, som en blixt från klar himmel när jag höll på med nålen i axeln stötte jag på en oväntat hård del av en muskel, när jag träffade den med nålen uppstod exakt den utstrålande smärta som plågat mig under sju års tid.

– För varje behandling därefter reducerades den smärtande och hårda vävnaden i axeln i volym. Efter att ha upprepat behandlingen vid flera tillfällen med hög precision hade jag till sist botat mig själv. Fram till dags datum har jag utfört ungefär 40 000 behandlingar med nålen som redskap.

– En stor del av patientklientelet har kommit att utgöras utav resultatdrivna friidrottare. Bland annat har jag jobbat med och hjälpt Angelica Bengtsson och Johan Wissman, men jag var också i USA under tre veckor och behandlade Asafa Powell och andra Jamaicaner.

Erik Hermelin och Mårten Prosell behandlar Oscar Sundh. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Koncentrera dig. Känner du någon skillnad?”

Erik, hur gick tankarna då Oscar Sundh kom in som patient?

– Vi hade undersökt några andra hockeyspelare innan, men tittade såklart förutsättningslöst och enskilt på varje fall för att se vad vi kunde hitta för fynd. Vi visste vad vi hade hittat på dom andra hockeyspelarna och hade lite pejl på vad vi kunde förvänta oss.

– Mycket riktigt, även i Oscars fall hittade vi liknande fynd som hos de övriga. Nästan exakt samma bild slående nog. I den undersökning Mårten gör, som huvudsakligen är neurologiskt orienterad, tillsammans med vetskapen om hur nervsystemet är uppbyggt möjliggör att man kan se mönster i undersökningsfynden. Det är ungefär som att felsöka en krånglande dator.

– Vi hittade ett mönster som visade ”Här sitter felet”. I Oscars fall, men även hos dom andra, utgick problemet från nerver i nacken. Resultatet från undersökningen är helt avgörande och vägledande när vi senare går vidare med behandlingssteget i DoloRadix-metoden.

Oscar Sundh:

– När jag har varit hos andra naprapater har det varit ”håll emot med höger ben” varpå de tryckt lite löst och därefter på det andra benet, fast tryckt emot hårdare och sagt ”Du är mycket svagare i det benet”.

– Mårten kände på musklerna och stack lite på huden, jag upplevde att det var lite spännande. I början kände jag ingen skillnad, sedan spände han ögonen i mig. ”Koncentrera dig. Känner du någon skillnad?”. Jag kopplade på lite och då kände jag faktiskt en skillnad.

– Men det som verkligen fångade mig var då jag tog armarna framåt och klämde ihop mina fingrar. Då tog Mårten mitt högra lillfinger och drog det ut åt sidan. Så fort han släppte smällde tillbaka mot ringfingret. Sedan gjorde han samma sak med vänster. Det var knappt att jag fick tillbaka det. Det vinglade in mot ringfingret, nästa som det hade varit berusat.

– Han testade flera gånger och hur jag än försökte smälla tillbaka det som jag gjorde med högra lillfingret så funkade det inte alls. Mårten och Erik började då rabbla medicinska termer, men jag fattade ingenting, säger Oscar Sundh med ett lätt skratt.

“Första gången jag träffade Oscar sa jag: ”Är det så här jäkla illa?""

Mårten Prosell:

– Den förfinade undersökningen… Man måste ha en skarp klinisk blick, förfinade händer för att kunna göra små iakttagelser som ger stora svar.

Erik Hermelin:

– Mårten började sedan att behandla Oscar i en logisk ordningsföljd, i det här fallet började han med att behandla de påverkade segmenten i nacken.

– Man kan säga att man börjar i proppskåpet och behandlar segmentet som finns där och sedan i turordning i omkringliggande muskler och strukturer ur ett neurologiskt perspektiv.

Hur använder ni nålarna på Oscar Sundh?

– Man måste skilja på vanlig akupunktur och det här. Vi använder nålen som ett redskap, berättar Mårten Prosell och fortsätter:

– När man jobbar med nålen, krävs en väldig hög precision samt att man lärt sig att identifiera frisk respektive sjuk vävnad. Återigen bygger metoden på att man först gjort undersökningen ordentligt för att sedan med hjälp av nålen kunna åstadkomma de resultat vi eftersträvar, som ett tvåkomponentslim där den ena parten inte funkar utan den andra.

Erik Hermelin, Oscar Sundh och Mårten Prosell. Foto: Ronnie Rönnkvist

Oscar Sundh har nu gått runt tolv behandlingar, vilket också gett honom en fysisk förbättring.

– Första gången jag träffade Oscar sa jag: ”Är det så här jäkla illa?”, säger Mårten Prosell och fortsätter:

– Jag förstår att sådana smällar skapar problem. För mig räckte det med att se dem på TV. Man kan inte få en hjärnskakning utan också att få en slitskada i nacken eller halsen vid en sådan smäll. Där tycker jag att man har missat i de olika undersökningar man gjort som oftast mest fokuserar på hjärnan.

– Visst, Oscar låg avsvimmad, vilket många gör, och sedan piggar man till. Men i tillägg till detta kommer alltså denna slitskada.

– Att då kunna lyfta blicken lite bortom det alla står och pekar på är a och o för att kunna se något nytt. Jag kunde inte heller tänka mig att det skulle kunnat gå så illa eftersom det är vältränade hockeyspelare, men sedan tittade jag och kände: ”Shit, det är katastrof”.

“Börjat en ny resa efter det att jag träffat Mårten och Erik”

Efter en tids behandling sa Oscar Sundhs mamma en dag: ”Du låter stark på stämman”, i kontrast till den svaga och trycklösa röst som uppstod efter skadan.

– Behandlingarna känns och första dagarna efter var behandlingsreaktionerna rätt så kraftiga, men de minskade gradvis efter varje behandling. Efter några behandlingar kände jag att jag hade en bra dag två dagar efter behandlingen. Det var inte bara en eller två gånger utan så var det över flera behandlingar.

– Jag tänkte att det inte bara kunde vara en slump att jag hade en bra dag två. Sedan har det utökats till att till omfatta även dag tre och fyra efter behandlingarna.

Tror ni Oscar Sundh kommer bli helt återställd eller är målet att ge honom en bättre vardag?

– Det är alltid roligt att kunna få hjälpa folk, i synnerhet då det är en så trevlig person som Oscar Sundh.

– När vi träffades första gången hade Oscar en svag röst, blicken var trög och han gick som en sengångare. Att se den förvandlingen efter att ha utvecklat denna metod under 20 år, numera som ett lag, att vi har kunnat göra dom här grejerna med en person som har smärta och mår dåligt är en ynnest.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Oscar Sundh:

– Nu har det gått lång tid och jag har gjort en resa, men man kan säga att jag börjat en ny resa efter det att jag träffat Mårten och Erik.

– Sedan är det är det fortfarande en lång väg att gå, men jag känner att jag är på rätt väg. Många av mina symptom, mentala tröttheten, koncentrationssvårigheter, ljud, ljus och det här med rösten, jag är inte lika lättirriterad… Flera av dom grejerna har blivit bättre. Det jag dras mycket med fortfarande är huvudvärken.

“Det ingjuter mod”

Vad betyder det mentalt för dig?

– Det ingjuter mod och ger mig lite hopp. Att det inte bara är grått…

– Att få dagar när jag mår bättre och kunna känna att det går i rätt riktning är viktigt.

Mårten Prosell:

– De positiva förändringar på en person som varit så pass illa kommer inte med en gång på utan gradvis.

– Man får en klarare blick, rör sig snabbare och blir uttrycksfulla i hur de pratar.

Eric Hermelin:

– Utifrån vad vi sätt på Oscar tänkte vi skala upp det här och göra en ordentlig klinisk prövning på hockeyspelare som har kvarstående problem efter en eller flera hjärnskakningar. Det finns gott om sådana personer så vitt vi förstått utifrån vad vi läst och hört och som lider i det tysta.

– Den här studien är något vi försöker rekrytera till. Vi måste helt enkelt få in personer som har den här problematiken så vi kan utvärdera metoden i en placebokontrollerad studie.

Oscar, hur mår du och familjen idag?

– Bättre jämfört med när vi sågs i höstas. Sedan är det inte att knäppa med fingrarna så är det bra, men absolut på väg åt rätt håll.

På söndag kan du läsa OLD SCHOOL HOCKEY med Oscar Sundh på hockeysverige.se

Oscar Sundh. Foto: Ronnie Rönnkvist

TV: Ekholm efter tunga förlusten mot Vegas: "Det suger"