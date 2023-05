ANNONS

2015 drabbades han av en skräckskada som kunde avslutat karriären.

Nu har Logan Hutsko gjort klart med en flytt till SHL och Oskarshamn.

– Jag ser fram emot att komma till Sverige, bli en del av IK Oskarshamn och hjälpa laget till framgång, säger Logan Hutsko på hemsidan.

Precis som Expressen avslöjat i början av april har Logan Hutsko gjort klart med en flytt till Oskarshamn.

Under fredagen blev detta officiellt när SHL-klubben gick ut med att den 24-årige forwarden har skrivit på ett avtal som sträcker sig över de två kommande säsongerna.

– Logan har gått vägen från college till AHL och varit en ledargestalt i de lag han representerat, både genom sitt spel och med sin karaktär. Jag förväntar mig samma sak här hos oss. Han ska hjälpa till med att leda laget framåt. Han har spelat i producerande roller tidigare och han jobbar hårt för att ta sig till insidan med bra skridskoåkning. Vi ser honom som en bra tvåvägsforward som jag tror kommer passa bra in i ett spelande system på stor is, säger huvudtränare Martin Filander i pressmeddelandet.

Som Filander är inne på, kommer Logan Hutsko från collegehockeyn och två år i AHL. Senaste säsongen stod han för 27 poäng på 42 matcher på andra sidan Atlanten.

Kunde blivit förlamad

Men det har inte alltid varit helt klart att Hutsko ska kunna leva på hockeyn. I en lång intervju har han tidigare berättar om hur han 2015 drabbades av en skada som kunde avslutat karriären.

– Jag fick reda på att jag hade en fraktur på min ryggkota, C6. Det är en skada man inte ser så ofta i hockey. Doktorn sa att det vanligtvis hittas på folk som varit med i bilolyckor. I de flesta fall orsakar det förlamning för att det är benet som är kring ryggmärgen. De sa hur tur jag hade haft, men jag förstod inte riktigt.

Läs hela intervjun med Logan här.

TV: "Vem ska Karlkvist göra till poängkung nu?"