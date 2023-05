Edmonton lyckades kvittera matchserien mot Vegas i natt efter en 4–1-seger på hemmais. Efter matchen var Oilers-spelarna emellertid mest irriterade på Alex Pietrangelo efter dennes slashing på superstjärnan Leon Draisaitl.

– Det hör inte hemma i hockey, säger Ryan Nugent-Hopkins.

Det var med drygt en och en halv minut kvar av nattens möte mellan Edmonton och Vegas som det hettade till rejält mellan lagen. I samband med att Oilers superstjärna Leon Draisaitl försökte lägga in pucken i öppen målbur efter att Golden Knights tagit ut målvakten i matchens slutskede delade Vegasbacken Alex Pietrangelo ut en tvåhandsfattad slashing över handlederna på Draisaitl.

Draisaitl föll till isen efter slashingen, medan Pietrangelo tilldelades ett matchstraff. Efter 4–1-segern var spelarna i Edmonton rejält irriterade på Pietrangelo.

– Det hör inte hemma i hockey. Vi vet vad han försöker att göra, säger Oilersstjärnan Ryan Nugent-Hopkins.

